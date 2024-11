Oui, même les chiens participent à cette tendance sur les réseaux sociaux. tiktok

Cette tendance insolite fait rire les réseaux

Sur TikTok, les internautes s'amusent à viser les femmes, les hommes, une personne, une communauté en particulier, en retournant la caméra à la fin sur eux, laissant croire que c'est une bourde.

Vous n'avez rien compris? C'est normal. C'est un trend pratiquement impossible à expliquer avec des mots. Et pour compliquer l'histoire, elle n'a même pas de nom officiel ou de hashtag (pas cool).

N'empêche, sur TikTok, les vidéos de ce genre se multiplient depuis plusieurs jours.

L'idée, c'est de filmer un décor, parfois quelconque, dans le but de rester anonyme, avec un message écrit destiné à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Par exemple: «Les gars, demain on achète tous des fleurs à nos femmes, c'est ça être un homme, poto!» Là, la caméra se retourne et on aperçoit la personne qui filme, une femme, mimant de manière exagérée, de ne pas avoir fait exprès en appuyant sur le mauvais bouton, genre «Oups, j'ai ripé!»

En gros, c'est une façon de dire ce qu'on attend de quelqu'un, de son partenaire, de ses amis, mais avec humour.

Très souvent, les messages sont destinés aux hommes et aux femmes en couple. Par exemple:

«Les gars, il est temps qu’on gratte le dos de nos femmes pour qu’elles s’endorment»

«Le mari qui sort tous les matins avec les enfants pour laisser sa femme dormir, mérite de jouer à la Play toute la nuit»

Le plus drôle dans cette histoire, ce n'est pas forcément la trend. C'est les commentaires de la team premier degré, souvent très active sur TikTok.

«N'empêche, quand t'aimes réellement quelqu'un, c'est un réflexe inné de lui offrir du temps, des attentions, et j'en passe» Merci team premier degré.

«Et lui, il dort quand du coup? Il doit aller bosser ou elle ou les deux, et s'ils sont à la maison tous les deux, ils font les tâches ensemble» Merci team premier degré.

Pour identifier ce petit jeu, comme souvent sur TikTok, une musique en particulier est ajoutée. En l'occurrence, il s'agit de Dramatic Sad Violin - Platon Davydov. Ces quelques secondes de violon larmoyant accentuent le côté humoristique des vidéos.

Certains internautes sont plus innovants que d'autres, comme celui ci-dessous qui donne l'impression que c'est son chien qui a posté cette vidéo:

En parlant de chien, c'est avec un Chihuahua que la trend aurait commencé le 5 novembre, selon le site J'ai un pote dans la com (oui, c'est comme ça qu'il s'appelle).

Grâce au talent de traduction du site (et à Deepl, ils l'avouent), il est écrit: «Propriétaires de chiens! Achetez autant de friandises que possible et donnez-les plus souvent à votre chien».

La tendance est devenue tellement virale que des marques s'y sont mises, comme Leclerc en France, Oasis ou encore Burger King, qui a toujours un temps d'avance sur son concurrent McDonald dès qu'il s'agit des réseaux sociaux:

A quand une vidéo TikTok de Migros pour dire que leur thé froid est meilleur que celui de la Coop?

Pour la petite histoire, le compte TikTok de Migros.ch s'est pris au jeu, sauf qu'on n'a rien compris parce que c'est en schweizerdeutsch et qu'on n'a pas voulu traduire. Surtout parce que ça ne concerne pas le thé froid. Voilà, on boude.

