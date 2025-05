Avant sur Twitter, on rigolait des candidats. Maintenant, c'est devenu le bureau des plaintes. twitter

«Nul à chier»: la Guerre des restos a excédé les fans de Top Chef

Hier soir sur M6, c'était l'épreuve de la Guerre des restos. Mais les nouveautés imposées par la prod' ne séduisent pas les internautes qui considèrent cette saison comme la pire de toutes.

Normalement, durant la Guerre des restos, une épreuve mythique qui consiste à ouvrir un établissement le temps d'une soirée, on voit les candidats tenter de trouver le concept le plus original et le plus gouteux. Normalement, comme le veut la tradition depuis 16 saisons, les cuisiniers sont en compétition entre eux et c'est à celui qui mettra la plus moche statue animalière dans sa salle. Mais cette année, la prod' de Top Chef en a décidé autrement. Comme depuis le début de la saison, il y a des nouveautés et ça ne plait pas aux fans de l'émission.

Ce mercredi 21 mai, les candidats ont formé deux équipes de trois: Charles, Charlie et Quentin et Claudio, Esteban et Margaux. Face à eux, une troisième équipe inédite composée de trois anciens candidats: Matthias Marc, Mallory Gabsi et Norbert Tarayre, les deux premiers ayant gagné la Guerre des restos, le troisième étant tout de même à la tête du restaurant du Prince-de-Galles, un palace parisien. Donc des gens qui filent droit (contrairement à Esteban).

Quelqu'un a bien résumé les trois ambiances de la Guerre des restos👇

Autant le dire tout de suite, les candidats n'avaient aucune chance. Avec leur bistrot Pan Pan, un relais de chasse moderne à la fois animal et végétal, les anciens candidats ont obtenu 12 voix contre 3 pour La Planque, le repère de mafieux des trois autres garçons. Le resto Euphoria de Claudio, Esteban et Margaux n'a pas pu ouvrir, car le concept et la décoration n'ont pas convaincu. Résultat: deux heures d'émission pour que tout le monde se retrouve en épreuve éliminatoire.

Sur X, on se demande pourquoi avoir composé une équipe Alpha faite d'anciens candidats expérimentés face à des cuisiniers en herbe.

Pour certains internautes, il aurait été plus judicieux de mettre un ancien candidat expérimenté dans chaque brigade. Au moins, il y aurait eu un peu plus de suspense et de compétition.

L'autre souci, c'est l'absence générale des chefs de brigade, Glenn Viel, Paul Pairet, Stéphanie Le Quellec et Phillipe Etchebest, tout particulièrement lors de cet épisode où on ne les voit qu'au moment de l'ouverture des restaurants. Comme une poignée de clients et l'indécrottable critique culinaire François Régis Gaudry, ils ont testé les établissements. Mais pendant l'épreuve, ils ne sont pas venus coacher leurs poulains ou les recadrer. C'est le chef Yoann Conte qui commentait les choix de concept, de déco, de menu des candidats depuis un confessionnal.

Une internaute a fait remarquer que le trio Charles, Charlie et Quentin a carrément encadré des photos des chefs dans leur resto, accentuant le fait que leur présence manque à l'émission.

Car c'est aussi ça qui fait le sel de Top Chef: des chefs de brigades avec leur caractère, avec leur humour, leurs mimiques, leurs chamailleries, auxquels le public s'est attaché depuis plusieurs années. C'est comme si on enlevait les personnages principaux d'Amour, Gloire et Beauté.

Au lieu de ça, la prod' les a parqués dans une pièce devant une télé où ils regardent les épreuves assis sur des tabourets hauts inconfortables.

Ils ne sont tellement pas là qu'un internaute a eu l'ingénieuse idée de créer une fausse alerte enlèvement.

Dernier point qui agace les téléspectateurs: la façon dont l'émission est montée. Certains parlent de montage «chelou» quand d'autres le disent carrément «nul à chier». Pour appuyer le point «nul à chier», on peut par exemple citer le fait qu'on ne voit pas les candidats faire les courses durant la Guerre des restos et on ne le voit encore moins élaborer leur menu, un moment pourtant toujours savoureux.

Bref, la sauce ne prend pas et cette dernière boutade culinaire façon Journal de France 2 me permet de clore cet article pour vous dire que c'est Claudio qui a été éliminé. Il a rejoint la Brigade cachée, le concours parallèle en deuxième partie de soirée, c'est-à-dire pratiquement au milieu de la nuit, qui, pour une fois, s'avère plus intéressant que l'émission principale. Surtout avec le chef Fabien Ferré, celui qui fait peur quand il vient coacher les candidats.

Claudio n'a pas réussi à détrôner Grégoire et Ilane dans la Brigade Cachée en revisitant le mille-feuille. Ces deux derniers s'affronteront dans un duel final pour savoir qui réintégrera le concours en quart de finale.

