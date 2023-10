«Eteindre cette émission de merde»: Cyril Hanouna s'est fait piéger

Ce tiktokeur a interrompu le direct de TPMP. source: captures X

«Eteindre cette émission de merde»: Hanouna s'est fait piéger en live

Le vidéaste et tiktokeur Théo Audace a piégé l'émission «Touche pas à mon Poste» en plein direct. La blague n'a pas été au goût de Cyril Hanouna.

Plus de «Divertissement»

Il ne s'y attendait pas. Visiblement. Car au pays de PAF, un buzz peut cacher un happening bien orchestré. Mais à voir sa tête, il semble bien que le boss de «Touche pas à mon poste» ait réellement été pris de court pas un faux spectateur qui s'est glissé dans le public. Pressons la touche «rewind».

Mercredi 4 octobre, l'émission vedette de C8 bat son plein. Alors que le cuisinier et animateur télé Norbert Tarayre présente son nouveau livre, un spectateur prend la parole inopinément. L'homme, en béquilles, s'avance vers le centre du plateau, et se poste parmi les chroniqueurs. Saisissant un micro tendu par Cyril, il débute alors un monologue:

«Je suis agoraphobe, je suis déjà venu il y a deux ans et j’ai fait une crise en plein live. Je ne voudrais pas que ça se reproduise»

Le public, ainsi que les chroniqueurs, se taisent. A entendre les trémolos dans la voix du pauvre homme, chacun attend une séquence aussi touchante que spontanée. A ce moment, personne ne soupçonne un canular:

«Tous les jours à l’hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer»

Cependant, la chute n'a pas tardé:

«Un jour, après plusieurs mois d’entraînement, j’ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul!»

Une blague qui n’a pas été du goût de tout le monde, et qui a été ponctuée par un gros malaise et quelques applaudissements. En tout cas, elle n'a pas plu au gourou de la «darka», qui ne s'est toutefois pas laissé démonter. Pointant du doigt les béquilles: «C'est des vrais ou c'est pour le happening?»

Il a ensuite demandé au jeune homme de sortir, lui et ses acolytes:

«Ah, vous êtes quatre potes? Eh bien barrez-vous!»

Et d'embrayer:

«Apparemment, c'est un mec de TikTok. Encore un abruti de TikTok sur les réseaux»

La vidéo de l'interaction 👇 Vidéo: twitter

Mais qui peut bien être ce jeune culotté? Une chose est certaine: personne ne l'a reconnu. En cause, sa notoriété, tissée sur la Toile. Il s'agit en effet du tiktokeur nommé Théo Audace, qui a pour spécialité les pranks en public, et dont les petites mises en scène filmées sont suivies par plus d'un million d'abonnés sur le réseau social.

Sur X (ex-Twitter), la plaisantin a expliqué d'où lui est venue l'idée de cette petite comédie. Celle-ci est une référence à un commentaire adressé à la chanteuse Aya Nakamura:

Le comm' originel: source: x/ @theo_audace

Théo Audace a ainsi «pranké» Cyril, tout en «trollant» Aya.

Pour nombre d'internautes, la blague a eu le même effet qu'un pétard mouillé. Entre deux timides: «c'est courageux», l'on peut surtout lire: «C’était long. Dommage ça flop un peu je trouve». «Crétinerie totale!», réagit l'un. «J’ai des frissons de gêne», rebondit l'autre.

Décidément, la nouvelle saison de TPMP risque d'être longue.

On change de sujet?

Une IA imagine si Harry Potter avait été Japonais Vidéo: watson