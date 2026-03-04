beau temps12°
Voici où les membres de watson partiront en vacances cet été

Voici où nous partirons en vacances cette année

Une île paradisiaque, la plage ou plutôt des lacs de montagne, que choisirez-vous cette année? Voici les idées de la rédaction pour cet été.
04.03.2026, 10:4404.03.2026, 16:15

Avez-vous déjà planifié vos vacances pour cette année? Si ce n'est pas le cas, on espère vous inspirer un peu avec ce qui suit.

Croatie

«Liens familiaux oblige, je retourne en Croatie.»
Patrick Toggweiler
Landschaftliches Küstendorf mit Bergkulisse und historischen Gebäuden. Baška, Insel Krk, Kroatien.
La Croatie regorge d'endroits magnifiques. Dont l’île de Krk.Image: Shutterstock

Corse

«Cela doit être une île incroyable pour le vélo, tant ses paysages sont variés. Il y a des collines, des plages, des forêts. Et en plus, il fait chaud. Je prévois d’en faire le tour. Je découvrirai peut-être même quelque chose sur les Moretti ;).»
Reto Heimann
korsika
Reto Heimann passera probablement à vélo sur ce pont.Image: Shutterstock

Monténégro et Albanie

«Mon ami et moi planifions un road trip à travers le Monténégro et l’Albanie. Plusieurs amis nous ont raconté la beauté ces pays – il paraît que les habitants sont ouverts, chaleureux et accueillants.»
Nicole Christen
Nationalpark in Albanien
On dirait la Suisse.Image: Shutterstock
Suisse

«Je passerai très probablement à nouveau mes vacances d’été en Suisse, entre randonnées vers des lacs de montagne, farniente au bord du lac des Quatre-Cantons et du lac de Zurich, virées en bateau sur la Limmat, l’Aar et la Linth, sans oublier quelques superbes fêtes et ‹day raves›. Ce sera merveilleux.»
Kilian Marti
Menschen fahren mit einem Gummiboot auf der Aare am Bundeshaus vorbei, an einem heissen tag, am Samstag, 14. Juni 2025 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
L'été parfait selon Kilian Marti.Image: keystone
Elbe

«Cette année, je pars avec des amis sur l’île d’Elbe pour plonger. J’y suis déjà allée à plusieurs reprises et j’aime vraiment cet endroit. En revanche, je n’y ai encore jamais plongé. Je suis curieuse de voir ce que cela va donner.»
Corina Mühle
Aerial view of Capo Bianco beach, Elba Island, Livorno, Tuscany, Italy
L’île d’Elbe ne séduit pas seulement par ses paysages, elle a aussi beaucoup à offrir sous l’eau.Image: Shutterstock

Thaïlande

«Une dernière pour la route: bouger d'île en île, les parcs nationaux, le backpacking, les beach party et ambiance d’Asie du Sud-Est. Je deviendrai papa fin mai. Les destinations plus proches en Europe (en transports publics ou en voiture) deviendront alors pour un temps la nouvelle réalité»
Felix Holder
Mu Ko Ang Thong Nationalpark, Samui Insel, Surat Thani, Thailand
La Thaïlande, une destination prisée des Helvètes.Image: Shutterstock
Où passerez-vous vos vacances cette année? Dites-le-nous dans les commentaires!

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

