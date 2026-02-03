ciel clair
Voici les 25 destinations de voyage tendance pour 2026

De nombreuses plages et de lieux de farniente figurent dans le top du site Tripadvisor.
Alors que les Suisses partent plus que jamais en voyage et que l'aéroport de Zurich notamment enregistre des records de fréquentation, voici une liste des destinations qui vont cartonner en 2026.
03.02.2026, 18:5903.02.2026, 18:59
Reto Fehr
Reto Fehr

Et cette liste vous laisse deux choix: soit vous ruer sur l'une d'entre elles, soit les fuir pour éviter la cohue. Pratique pour tout le monde!

Le spécialiste du voyage Tripadvisor vient de dévoiler ses Travellers’ Choice Awards 2026. Cette distinction récompense des destinations qui ont «reçu, sur une période de douze mois, un grand nombre d’évaluations et d’avis exceptionnels de la part de la communauté Tripadvisor», explique la plateforme.

En marge du classement des grands classiques mondiaux, on trouve des endroits plus confidentiels, moins accessibles, notamment en Europe. watson vous dévoile tout sur ces perles.

Livingstone 🇿🇲

Les chutes Victoria, près de Livingstone, en Zambie, offrent un spectacle absolument grandiose. Elles sont particulièrement impressionnantes lorsqu’elles charrient de grandes quantités d’eau.

Victoria Falls Sambia Livingstone weltweite Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending
Les chutes Victoria offrent un spectacle unique.

Ce n’est pas un hasard si les habitants les appellent «Mosi-oa-Tunya», ce qui signifie la fumée qui gronde. Lorsque le débit est plus faible, il est même possible de se baigner dans le Devil’s Pool, la piscine naturelle la plus dangereuse du monde.

Faites tout de même attention 👇🏼

Mais la Zambie offre aussi une faune exceptionnelle. Coincée entre le Kenya et l’Afrique du Sud, la destination passe à tort souvent inaperçue.

Belfast 🇬🇧

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Belfast Murals
Belfast est connue pour ses fresques murales.

Belfast mérite le détour ne serait-ce que pour son histoire mouvementée. Mais ce serait également oublier son quotidien et ses célèbres fresques murales. La ville s’est développée sur le plan touristique ces dernières années, avec un nouvel aéroport, une halle gourmande à la gare centrale ou encore de nouveaux bars dans le quartier historique de Haymarket.

Les îles Cook 🇨🇰

Là, on s’éloigne vraiment des sentiers battus. Les îles Cook sont un haut lieu pour le snorkeling et la plongée dans le Pacifique, et où la culture maorie reste encore bien vivante.

Aerial view of the Rarotonga island, with the Muri beach and lagoon, in the Cook island. - Stock-Fotografie Stunning aerial view of the Rarotonga island, with the famous Muri beach and lagoon, in the ...
Vues d'avion, les îles Cook offrent une tout autre ambiance.

Grâce à de nouvelles liaisons aériennes au départ de Brisbane en Australie, l’archipel est aujourd’hui plus facile d’accès que jamais.

Trondheim 🇳🇴

La Scandinavie a le vent en poupe, en particulier en été. Lorsque le Sud surchauffe, la Scandinavie offre le plus souvent des températures idéales.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Trondheim
Les façades des maisons aux couleurs typiques de Trondheim.

Entre les aurores boréales, la culture nordique et des paysages à couper le souffle, Trondheim a elle aussi beaucoup à offrir. Mais avec nettement moins de touristes que, par exemple, la cité islandaise de Reykjavik.

Girone 🇪🇸

Et pourquoi pas le nord de l’Espagne et Gérone? A seulement 45 minutes de Barcelone, on plonge ici dans un tout autre univers.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Girona
De l'eau et de couleurs, avec une touche latine.

Ne manquez pas la scène gastronomique locale. Et si vous souhaitez faire une excursion, Besalú se trouve à une trentaine de là minutes seulement.

Big Sky 🇺🇸

Big Sky, aux Etats-Unis, est une région encore peu connue ici.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Big Sky Ski Resort Montana USA
Le ski aux Etats-Unis est très différent de celui que nous connaissons dans nos stations.

Située dans le Montana, la station de ski a massivement investi ces dernières années. Elle se distingue désormais par de nouvelles télécabines à grande vitesse, des établissements de luxe et des attractions comme l’observatoire panoramique Kirkcliff à 360 degrés.

En été, la région offre également des conditions idéales pour le VTT, le rafting ou la randonnée.

La Dominique 🇩🇲

La Dominique vous propose un concept de vacances où le principe est surtout de ne rien faire. Mais alors, rien. Du. Tout.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Dominica
Cette île magnifique invite au farniente.

Vous vous envolez vers un bel endroit et, une fois sur place, vous glandez jour et nuit. Aucun programme. Rien.

L’île des Caraïbes s’est spécialisée dans ce concept. Plages, forêt tropicale, randonnées ou tout simplement profiter de l'hôtel. Et surtout, ne se préoccuper de rien.

Halifax 🇨🇦

Dans la ville canadienne de Halifax, sur le front de mer, le quartier de Queen’s Marque est en pleine effervescence.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Halifax Kanada
Halifax se situe sur la côte Est des Etats-Unis.

L’avenir s’y construit, tandis que de nouvelles offres comme le Museum of Natural History accordent davantage de visibilité au peuple autochtone mi’kmaw.

Bentota 🇱🇰

Vous rêvez de Bali, mais sans la foule? Alors cap sur Bentota, au Sri Lanka. On y trouve des centres de bien-être, des plages de rêve pour les surfeurs et les baigneurs, des temples nichés dans une jungle luxuriante.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Bentota Sri Lanka
Image: Shutterstock

Okinawa City 🇯🇵

Kyoto et Tokyo sont formidables, mais si vous voulez éviter la masse, mieux vaut vous rendre à Okinawa City.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Okinawa City Japan
Une grande ville japonaise avec un climat plus tropical.

On y trouve des plages encore préservées, de belles possibilités pour la plongée, la culture ryukyu ainsi que le château de Shuri.

Et comme l’île de la préfecture d’Okinawa se situe très au sud, le climat y est généralement plus clément que sur l’île principale du Japon

Cali 🇨🇴

N'oubliez pas d'embarquer vos chaussures de danse dans votre valise. Cap sur Cali! Dans cette ville mythique de la Colombie, on retrouve toute l’âme de la salsa.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Cali Kolumbien
L'Amérique latine dans toute sa splendeur.

Mais Cali ne se découvre pas seulement la nuit. La journée mérite aussi le détour. Juste à la sortie de la ville commence la forêt tropicale, avec de nombreuses cascades à explorer.

Bordeaux 🇫🇷

La cité bordelaise s’est refait une beauté. Les bâtiments historiques brillent d’un nouvel éclat, les quais ont été entièrement réaménagés. Et, bien sûr, les amateurs de vin y trouveront largement leur bonheur dans la ville rose.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Bordeaux Frankreich
Image: Shutterstock

Taghazout 🇲🇦

Située un peu au nord d’Agadir, cette ville est bien desservie par des vols directs.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Taghazout Marokko
De la mer à perte de vue vous attend à Taghazout.

Taghazout est le paradis des surfeurs. Mais la mer et la plage ne sont pas les seuls atouts de la région. Pourquoi ne pas partir en excursion vers les bassins d’eau douce de Paradise Valley?

Minorque 🇪🇸

Tout le monde connaît Majorque. Située à côté, Minorque passe souvent au second plan. A tort, car l’île est un joyau paisible de la Méditerranée, particulièrement adapté aux familles. Des sentiers de randonnée et la cuisine méditerranéenne permettent d’y oublier tout le stress du quotidien.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Menorca Spanien
Une certaine idée du paradis.

Vienne 🇦🇹

On vous a trouvé l'excuse parfaite pour faire une petit tout à Vienne. Cette année, la capitale autrichienne accueillera le 70e concours de l'Eurovision.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Wien Österreich
Vienne, ça en jette sans effort.

Ajoutez à cela que cette magnifique ville est la capitale de la musique classique et de la valse, et vous avez tous les ingrédients pour une expérience inoubliable.

San Carlos de Bariloche 🇦🇷

Si vous passez par la région de San Carlos de Bariloche, vous aurez pour sûr l’impression de vous retrouver au milieu des Alpes.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending San Carlos de Bariloche Argentinien
Un paysage à l'autre bout du monde mais qui nous semble toutefois familier.

Et pour cause, la région est surnommée «la petite Suisse argentine». Les amateurs d’activités de plein air y trouvent largement leur compte, et les possibilités de sports nautiques sur les lacs semblent presque infinies.

Recife 🇧🇷

Les plages, le carnaval et la culture afro-brésilienne font de Recife une destination de rêve.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Recife Brasilien
Le Brésil et ses kilomètres de plage.

Accessible grâce à des vols directs depuis le Portugal et l’Espagne, la ville côtière ne manquera pas, elle non plus, de vous séduire.

Abu Dhabi 🇦🇪

La capitale des Emirats arabes unis, Abu Dhabi, mise sur la culture. De nouveaux musées, comme le Guggenheim Abu Dhabi et le Zayed National Museum, viennent s’ajouter à l’antenne du Louvre Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi est unique au monde.

La ville ne se contente plus d’attirer les visiteurs avec ses possibilités de shopping à perte de vue et son immense choix de restaurants, elle fait également avec ses bâtiments impressionnants.

Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Si on ne pouvait visiter qu’une seule ville en Ecosse, beaucoup placeraient Edimbourg en tête de liste.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Glasgow Schottland
Glasgow est une ville très dynamique.

Mais Glasgow, la plus grande ville du pays, s’est profondément transformée ces dernières années. Elle n’est plus seulement une cité industrielle, mais séduit désormais par un calendrier d’événements foisonnant, mêlant musique, sport et culture.

Milan 🇮🇹

On peut l'avouer, Milan, ce n’est plus un secret bien gardé depuis longtemps. Et à première vue, il ne s'agit plus forcément d'une ville tendance.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Mailand Italien
L'immanquable Piazza Duomo à Milan.

Mais cette année, il y aura tout d'abord les Jeux olympiques d’hiver de 2026, organisés à proximité. Et pas seulement. Les quartiers de Porta Romana et de Porta Nuova ont récemment été l’objet d’importantes rénovations. Et, évidemment, les amateurs de bonne cuisine ne se tromperont pas en choisissant Milan.

Puerto Escondido 🇲🇽

Son nom signifie «port caché» en espagnol. Pour les surfeurs, Puerto Escondido n'a depuis longtemps plus rien d'inconnu.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Puerto Escondido Mexiko
Les plages de Puerto Escondido font le bonheur des surfeurs.

Sa mer est réputée dans le monde entier pour ses expériences de surf spectaculaires. Et dans ce village situé sur la côte pacifique du Mexique, les familles y trouvent elles aussi leur bonheur.

Les zones de vagues autour de la localité, comme par exemple Zicatela, seront cette année classées World Surfing Reserve. De nouvelles liaisons aériennes en provenance des Etats-Unis permettront en outre d’accéder encore plus facilement à ces plages de rêve.

Quy Nhon 🇻🇳

A environ une heure de vol de Ho Chi Minh-Ville, Quy Nhon abrite l’une des plus belles plages du Vietnam.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Quy Nhon Vietnam
L'immense Bouddha veille sur Quy Nhon.

Mieux vaut ne pas prévoir beaucoup plus que de profiter de la plage. Ne manquez en revanche pas le temple Ong Nui, avec son immense Bouddha qui domine la ville et le littoral. Inaugurée en 2017, il s’agit de la plus grande statue de Bouddha assis d’Asie du Sud-Est.

Chicago 🇺🇸

Trouver Chicago dans un tel classement pourrait en surprendre certains. Mais en 2026, trois raisons supplémentaires vont justifier que l'on y fasse une halte.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Chicago USA
La ville de naissance de Barack Obama gagne à être connue.

Il y aura tout d'abord l’ouverture du Barack Obama Presidential Center, dédié à l'ex-président des Etats-Unis, né dans la capitale de l'Illinois. Les geeks pourront se rendre à la grande exposition Pokémon au Field Museum. Cette année marquera enfin les célébrations marquant le 100ᵉ anniversaire de l’ouverture de la mythique Route 66.

Tbilissi 🇬🇪

La capitale Tbilissi est depuis des années comme une ville en plein essor. La Géorgie séduit également de plus en plus de touristes. Ce vent de renouveau se ressent sur place dans de nombreux quartiers. Une destination qui vaut assurément le détour et que d’autres n’ont peut-être pas encore sur leur radar.

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Tiflis Georgien
La capitale de la Géorgie veut briller aux yeux du monde.

Madère 🇵🇹

Trend-Reiseziele 2026 Rauszeit Travellers&amp;#039; Choice Awards Trending Madeira Portugal
Image: Shutterstock

La gagnante des destinations tendance 2026 est, selon Tripadvisor, l’île portugaise de Madère. La plateforme écrit:

«Si vous souhaitez des vacances en famille sans foule, Madère est faite pour vous»

L’île propose de nombreuses expériences de plein air, comme l’observation des baleines, des randonnées volcaniques et de nombreux bassins naturels pour nager et se détendre.

Et bien sûr, les amateurs de vin apprécieront les excellents crus locaux.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

