Voici les plus belles îles de Suisse

La Suisse compte plusieurs centaines de terres émergées, dont certaines qui nous transporteraient presque sous les cocotiers. Voici nos préférées.

Commençons par un petit quiz:

On l’avoue, la question comportait un piège. Déterminer exactement combien d’îles existent en Suisse est presque impossible. Tout dépend de la définition que l’on adopte, et les îles fluviales peuvent apparaître puis disparaître au gré des crues.

Combien d’îles compte la Suisse?

Selon Wikipédia, on dénombre 89 îles suisses avec un nom officiel.

Il s’agit presque uniquement d’îles reconnues et nommées, donc d’une certaine importance. Mais cela reste bien peu si l’on songe aux quelque 1500 lacs et aux innombrables rivières du pays.

D’autres estimations parlent plutôt de 300 îles. Mais, selon le Bureau fédéral de topographie, elles seraient encore bien plus nombreuses.

Comme l'explique Markus Heilig, porte-parole adjoint de Swisstopo:

«Dans les lacs, nous recensons actuellement 1130 îles, des plus grandes aux toutes petites. Les îles vraiment minuscules ne sont toutefois pas prises en compte.»

A cela s’ajoutent les îles fluviales: une analyse de 2018 en identifiait environ 900. Mais là encore, le décompte est complexe, car certaines n’existent qu’un temps, avant de disparaître ou de se déplacer lors d’une crue.

En bref, affirmer que la Suisse abrite environ 2000 îles n’est pas une exagération.

Qu’est-ce qu’une île, au fait?

Tout dépend de la définition. Le Duden décrit une île comme une «portion de terre entièrement entourée par l’eau d’une mer, d’un lac ou d’une rivière». Cela laisse place à l’interprétation.

Peut-on parler d’île lorsqu’une boucle de rivière est court-circuitée par un canal, comme au Häftli, près de Büren an der Aare dans le canton de Berne?

La rivière est coupée par un canal; est-ce que cela crée une île? Image: swisstopo

Selon Swisstopo, la réponse est non. En revanche, à Rapperswil dans le canton de Saint-Gall, le quartier de Hurden est officiellement considéré comme une île (voire deux). Et ce, depuis la construction d’un canal.

Le quartier de Hurden est considéré comme une île depuis la construction d’un canal. Image: swisstopo

Dans les rivières, les choses se compliquent encore. Exemple au Vorderrhein, près de Rabius dans les Grisons: selon le niveau de l’eau, les bancs de sable, parfois couverts d’arbustes ou de petits arbres, sont considérés comme des îles… ou pas.

Image: swisstopo

Les plus belles îles de Suisse

On le voit, on ne peut quantifier les îles suisses. Cela n'empêche pas de vous présenter nos préférées.

Les îles de Brissago, Tessin

Grâce au climat doux du Tessin, les îles de Brissago hébergent des plantes du monde entier. Le jardin botanique compte 1700 espèces différentes.

Les îles de Brissago, sur le Lac Majeur. Image: Marco Agorri – FotoStudio1 Ascona

La traversée en bateau depuis Ascona dure à peine 15 minutes. L’Isola Grande, principale île de l’archipel, est ouverte au public.

L’île du lac de Cauma, Grisons

Dans l’un des plus beaux lacs de montagne du pays, on peut nager jusqu’à cette petite île. Le site est payant en journée, mais facilement accessible.

Lever de soleil sur le lac de Cauma, dans les Grisons. Image: Reto Fehr

L’île de la Harpe, Vaud

Erigée en 1835 pour protéger le port de Rolle, cette île artificielle du Léman mesure une centaine de mètres. Aujourd’hui, c’est surtout un lieu de baignade apprécié, à seulement 80 mètres du rivage.

L’île de la Harpe, au large de Rolle. Image: Shutterstock

Les îles Lorelei, Uri

Au delta de la Reuss, ces îlots artificiels offrent un tableau digne des Caraïbes. Créés avec des déblais du tunnel de base du Gothard, ils sont bordés de petites plages de sable.

Image: Uri tourisme/Angel Sanchez

L’île d'Ogoz, Fribourg

Elle n’est île que par intermittence: lorsque le niveau du lac de retenue baisse au printemps, l’île d’Ogoz redevient une presqu’île. On y trouve deux ruines et une chapelle restaurée. De mai à octobre, on peut s’y rendre en bateau solaire depuis Le Bry.

Image: Switzerland Tourism/ Pascal Gertschen

Schnittlauchinsel, Saint-Gall

La Schnittlauchinsel, «île à la ciboulette» en allemand, du lac de Walenstadt, peut être partiellement submergée: seuls les arbres dépassent alors.

La Schnittlauchinsel sur le lac de Walenstadt. Image: Switzerland Tourism / Roland Gerth

Longue de 80 mètres et large de 20, elle se situe à 320 mètres du rivage. On y sent l’odeur caractéristique de la ciboulette, mais l’accès est interdit durant la période de nidification des oiseaux d’eau.

L’île Schönenwerd, Zurich

Dans la baie entre Richterswil et Bäch, ce petit îlot du lac de Zurich mesure environ 60 x 30 mètres. La commune de Richterswil l’a acquis en 1848 pour 100 francs.

L’île Schönenwerd, sur l’eau turquoise du lac de Zurich. Image: wikimedia/thomas Flück

Chaviolas, Grisons

Un petit bijou posé au milieu du lac de Sils, dans l’Engadine. Même si l’eau est glaciale, l’île attire les photographes, surtout à l’automne, lorsque les mélèzes enflamment le paysage.

Image: Switzerland Tourism/Andre Meier

Image: wikimedia/nd strupler