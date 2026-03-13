Fringues, tendances, musique, films, séries... La mode est aux années 2000! image: watson

Cette tendance va combler les nostalgiques des années 2000

Le comeback annoncé des Pussycat Dolls n'est que la dernière preuve du retour en grâce des années 2000 et de ses nombreux emblèmes - des skinny jeans aux écouteurs filaires, en passant par le portable à clapet de nos jeunes années. La tendance ravit les amateurs de cette période haute en paillettes et remet nos pop-stars préférées d'il y a 20 ans sur le devant de la scène.

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En ce moment, les nostalgiques de la tektonik, des clips sur MTV, des joggings en tissu éponge et des frasques de la «Sainte-Trinité» (le trio sublime incarné par Paris Hilton, Lindsay Lohan et Britney Spears) étalée dans la presse tabloïd vivent leur meilleure vie. C'est simple, les années 2000 se rappellent un peu partout à notre bon souvenir, de la mode aux films, en passant par la musique.

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Une réminiscence qui s'observe d'abord dans la rue. La gen Z et Alpha s'emparent avec délice des codes d'une époque qu'elle n'a que peu (voire pas du tout) connue. Jeans taille basse ultra-moulants ou JNCO gigantesques, piercings au nombril et au nez, accessoires criards dans les cheveux et sourcils taillés: autant de modes passées qui sont légion dans le bus et dans la cour d'école.

Sans parler de technologies que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître: de ce bon vieux Nokia increvable, aux appareils photos numériques à la qualité douteuse.

Sur le plan musical, tournées, réunions et comebacks se multiplient. Les Pussycat Dolls, qui viennent d'annoncer leur reformation partielle et une salve de concerts à travers le monde, ne font qu'emboiter le pas à d'autres artistes emblématiques de cette période: Pitbull, Akon ou encore Ne-Yo, lesquels passeront également par la Suisse.



Ce revival est loin de s'arrêter à la musique, puisque niveau films et séries, les fans sont servis. Disney Channel prépare notamment le retour de plusieurs classiques, avec Camp Rock, Les Sorciers de Waverly Place ou encore Hannah Montana, dont le retour est prévu pour la fin du mois, à l'occasion du 20e anniversaire.

La nostalgie s'installe aussi sur grand écran, avec notamment la suite du Diable s’habille en Prada, ainsi que le deuxième volet de Freaky Friday, film culte qui avait déjà permis à Lindsay Lohan de revenir sur le devant de la scène. De quoi combler les nostalgiques que nous sommes. (mbr)

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