Tiens mon condensateur de flux... la nouvelle DeLorean est là!

De nouvelles images du concept-car DeLorean ont été dévoilées. C'est une voiture électrique, quatre places, et surtout, elle a des portes papillon.

«Des routes? Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de routes!»...

... Oui, mais en fait, non. Ça fait longtemps qu'on a dépassé le futur de «Retour vers le futur» de 2015 et il faut admettre avec déception que nous n'avons toujours pas d'hoverboard, toujours pas de baskets autolaçantes et surtout, toujours pas de voitures volantes. Au contraire: des «chariottes du diable» toutes ferrées avec un contact clair avec le sol continuent de rouler sur nos routes.

Mais bientôt, une vieille connaissance pourrait venir nous rendre visite. Les gars, la DeLorean est de retour!

La publicité du Superbowl du mois de février a suscité des attentes. Bien qu'elle n'est durée que 15 secondes, il y avait suffisamment de temps pour identifier sans équivoque l'une des silhouettes les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile.

Désormais, elle est là: la nouvelle DeLorean Alpha5!

D'accord, je m'emballe un peu, c'est toujours un concept-car. Mais le design et la base technique sont là.

Sous le capot, non pas un moteur V6 comme sur l'original, mais une propulsion électrique avec une batterie d'une capacité de plus de 100 kWh. Accélération estimée de 0 à 100 km/h: 2,99 secondes. Pour la comparaison, une Porsche 911 Turbo S passe de 0 à 100 km/h en 2,7 s.

Vitesse de pointe: 240 km/h. Bild: delorean

Ce nouveau modèle est nettement plus long que l'ancien; l'espace supplémentaire est utilisé pour deux sièges arrière. Cependant, ces sièges n'ont pas leur propre porte - à la place, les deux portes papillon s'étendent d'une roue à l'autre. Logique: ce ne serait pas une DeLorean sans portes papillon.

Le design provient de la même maison de design italienne qui a dessiné la DMC-12 de l'époque: Italdesign. Si tout va bien, la voiture sera présentée le 18 août dans le cadre de la semaine automobile de Monterrey, autrement dit, le Concours d’Elégance de Pebble Beach Concours d'Elegance.

Bien sûr, ça rappelle des souvenirs désagréables: à la fin des années 1970, John DeLorean a également présenté un concept-car sexy. Le véhicule de production a, cependant, déçu. Mais quelques années plus tard (en 1985 - la société DeLorean n'existait plus à ce moment-là), Marty McFly et Doc Brown sont venus et ont conduit un DMC-12 dans le passé et dans le futur et dans nos cœurs à tous.

Eh oui, c'est pour cette raison qu'on veut tous que cela fonctionne avec la nouvelle DeLorean.

Bonus:

Quelques DMC-12 originales aperçues dans la nature par l'auteur de cet article:

Il y a quelques années, j'ai visité le bureau de DMC à Huntington Beach, en Californie. image: obi/watson

Repérée à Zurich: une DeLorean originale de 1981. image: watson/obi

