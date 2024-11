Nicolas Maret, fleuriste à Sion, devait participer au Pire Stagaire. capture d'écran youtube

Un Valaisan devait être la star de cette célèbre caméra cachée

Un fleuriste valaisan devait être la cible dans un épisode du Pire stagiaire, la fameuse émission française sur YouTube. Seulement, voilà, le piège a été saboté. Et qu'est-ce que le président de Sion a à voir là-dedans?

Dans Le pire stagiaire, Greg Guillotin et son équipe piègent des commerçants en leur faisant croire qu'une équipe de tournage réalise un reportage sur leur métier. Durant ce reportage, un stagiaire est soi-disant envoyé par Pôle Emploi et c'est là que ça devient drôle: Greg Guillotin, qui joue le stagiaire, s'efforce de faire péter les plombs du patron de l'entreprise.

Comme le révèle Le Nouvelliste, le dernier épisode devait avoir lieu en Suisse et concerner un certain Nicolas Maret, un fleuriste de Sion. C'est un ami à lui, Laurent, qui avait proposé le Sudénois à Greg Guillotin. Car oui, ce sont les proches des commerçants qui envoient les candidatures pour participer à l'émission.

«Tu vas ramasser méchant durant cette journée» Laurent, l'ami complice de la caméra cachée, au téléphone avec Greg Guillotin, se réjouissant de la caméra cachée

Mais une semaine avant le tournage, le piège s'effondre. Quelqu'un a vendu la mèche. Greg Guillotin a décidé de faire une vidéo de cet échec. Postée sur YouTube ce samedi 23 novembre, elle a déjà cumulé plus d'1 million de vues.

Pourtant, tout était organisé comme du papier à musique. Même la municipalité était dans le coup. Le président de Sion, Philippe Varone, est le «pote» de Laurent, comme il le dit. Ils sont tellement potes qu'il avait carrément donné son feu vert pour être bâillonné et kidnappé sous les yeux du fleuriste, car, évidemment, Valais oblige, le président est également pote avec le fleuriste.

«J’ai accepté de me prêter au jeu pour montrer qu’un président peut avoir de l’autodérision et participer de façon différente à l’attractivité de sa ville» Philippe Varone le nouvelliste

Une semaine avant la caméra cachée, alors que cette émission a demandé des mois de travail, Laurent, l'ami complice, informe l'équipe de tournage que le fleuriste a reçu un appel anonyme lui révélant l'embuscade.

«C’était une occasion en or de mettre en lumière la ville de Sion» Nicolas Maret

Greg Guillotin et son équipe découvrent que cet appel vient d'une dame qui travaille à la mairie de Sion — c'est en tout cas ce qu'elle prétend. Elle a justifié son geste en prétextant que Nicolas Maret était «une personne fragile» et en avançant le fait qu'il était homosexuel, comme son fils, et que l'émission allait l'humilier.

Mais Greg Guillotin creuse. Il s'avérera que cette dame a menti et qu'elle ne travaille pas à la mairie de Sion (ouf! la réputation de Sion est préservée). Il s'agit d'une comédienne française qui a joué des seconds rôles, mais personne de l'équipe du Pire Stagiaire ne la connait. Elle a postulé il y a 3 ans pour un rôle auquel Greg Guillotin ne lui a pas donné suite. Ses motivations ne restent à ce jour pas claires.

Au-delà de ce sabotage étrange, la vidéo making-of est un bijou. Laurent, l'ami à l'origine du piège, est un personnage haut en couleur, Philippe Varone, qui répond calmement qu'il est d'accord de se faire kidnapper à condition qu'il arrive à «le caler dans sa journée» fait honneur à la détente des politiciens valaisans. A voir sans modération.

