Inoxtag va transformer Paris en Squid Game géant

A l'occasion de la sortie de la saison 2 de Squid Game, Inoxtag et deux autres youtubeurs organisent un 1,2,3 soleil géant sur les Champs-Elysées.

Plus de «Divertissement»

Inoxtag, le youtubeur ayant gravi l'Everest, et deux autres créateurs de contenu français, Maghla et Just Riadh, organisent un 1,2,3 soleil géant sur les Champs-Elysées. L'événement se déroulera le 1er décembre, soit 25 jours avant la sortie de la saison 2 de Squid Game dont ils se sont inspirés. Une vidéo promotionnelle a été dévoilée sur leurs réseaux sociaux respectifs.

L'idée, comme on peut le lire sur le compte Instagram de Maghla, c'est de recruter exactement 456 joueurs, comme dans la saison 1 de Squid Game, qui formeront ensuite les équipes, c'est-à-dire la team Inoxtag, la team Maghla et la team Just Riadh. L'événement sera ensuite retransmis en direct uniquement sur la chaîne YouTube d'Inoxtag, si l'on en croit les infos de Netflix France.

Vidéo: twitter

En effet, la plateforme de streaming est partenaire officiel. Elle apporte un peu de sérieux à ce jeu géant qu'on peine à imaginer sur les Champs-Elysées. La circulation va-t-elle être arrêtée pour l'occasion? Comment prévoient-ils de gérer la foule de curieux et de fans? En cumulant, leur fan base, les trois stars des réseaux sociaux ont 12 millions de followers, et ça, uniquement sur YouTube.

instagram netflixfrance

On sait comment ça se passe quand un youtubeur organise un happening dans une ville ou quand il ouvre un fast-food. C'est toujours un peu le bordel. Alors un événement avec le nom du youtubeur le plus connu de France sur le thème de la série la plus regardée au monde... Paris risque fort de ne pas s'en remettre.

Dans la vidéo promotionnelle, on retrouve les références à Squid Game: les survêtements, les décors aux couleurs vives, la carte de visite que les joueurs prennent avant de devenir des prisonniers. La poupée géante qui, accessoirement, tue les participants dans la série est remplacée par un arbre mort. On la retrouve dans une scène quelques secondes plus tard, plantée au milieu des Champs-Elysées, devant l'Arc de Triomphe. Aucune autre info n'a été dévoilée et le mystère de cet événement reste donc entier.

Reproduire les jeux de Squid Game, un autre youtubeur l'a fait. Il y a deux ans, l'Américain MrBeast avait organisé des jeux en studio et le gagnant remportait 456 000 dollars. Néanmoins, rien n'indique que l'événement en France promette une quelconque récompense pécuniaire aux gagnants.

Vidéo: watson