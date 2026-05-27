Le propriétaire de Landi renforce sa présence dans la santé animale. Image: dr / Swissvets

Le propriétaire de Landi prend le contrôle d'un groupe vétérinaire

Le groupe coopératif Fenaco, propriétaire notamment de Landi et Volg, deviendra majoritaire dans le groupe vétérinaire SwissVets dès le mois de juin.

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Le groupe agricole coopératif Fenaco (Landio, Volg, Topshop) a annoncé mercredi sa participation majoritaire dans SwissVets à compter de juin.

Pour accompagner son développement, SwissVets a décidé d'élargir son actionnariat. L'entreprise compte six cabinets vétérinaires en Suisse alémanique, notamment pour les animaux de rente, rapporte un communiqué.

L'offre de services dans les cliniques sera maintenue avec les mêmes interlocuteurs, et tous les collaborateurs continueront d'être employés par SwissVets aux conditions inchangées, est-il précisé.

Par ailleurs, la Communauté suisse des éleveurs de bovins prend une participation minoritaire dans SwissVets, sans détails financiers communiqués. (jah/ats)