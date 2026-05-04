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Migros se retire d'Allemagne en vendant des magasins Tegut

Migros vend des magasins a un géant allemand après des pertes

Migros poursuit son retrait d’Allemagne avec la vente de magasins Tegut, après des pertes importantes enregistrées ces dernières années.
Migros vend des magasins Tegut en Allemagne.Image: watson/agences
Migros accélère sa sortie du marché allemand avec de nouvelles cessions, après les pertes enregistrées par sa filiale Tegut.
04.05.2026, 16:2404.05.2026, 16:24

Le géant suisse de la grande distribution Migros accélère son retrait du commerce de détail allemand avec la cession de nouveaux magasins bio Tegut à la chaîne allemande de proximité Tante Enso. La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence.

Jusqu'à 36 boutiques sont concernées, indique un communiqué de Tante Enso publié lundi. Les sites se trouvent en Thuringe, en Hesse et en Bavière. Une fois la transaction finalisée, ils seront progressivement convertis au concept hybride de Tante Enso.

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Mi-avril, Migros Zurich avait dit céder jusqu'à 40 des 300 supermarchés de Tegut au détaillant allemand Rewe. En mars, le groupe Migros avait déjà prévenu de la mauvaise santé de la filiale.

Tegut, qui emploie 7400 personnes, a accusé une perte d'exploitation de 26 millions de francs en 2025 et un montant supplémentaire de l'ordre de plusieurs dizaines de millions devrait encore être comptabilisé en 2026 (jah/ats)

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