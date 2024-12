Image: Shutterstock

Les taux hypothécaires continuent de chuter

Depuis l'annonce surprise de la BNS d'abaisser son taux directeur, les taux d'intérêt poursuivent leur descente, se rapprochant de leur plus bas niveau.

Les taux hypothécaires ont continué de baisser après l'annonce surprise de la Banque nationale suisse (BNS) d'abaisser son taux directeur à 0,50%, selon Moneyland. Toutefois, le potentiel de baisse est limité.

Les taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur deux ans ne s'élèvent désormais qu'à 1,30%, soit leur niveau le plus bas cette année, indique mercredi le portail comparatif Moneyland.ch dans son relevé périodique. Les hypothèques à taux fixe sur dix ans se situent actuellement en moyenne à 1,56% et celles sur cinq ans à 1,38%, à peine au-dessus de leur plus bas annuel.

Depuis l'annonce surprise de la BNS d'abaisser son taux directeur à 0,50%, les hypothèques à taux variables, basées sur le Saron, ont également diminué. Elles offrent actuellement des taux d'intérêt de 1,49% en moyenne. «Cela signifie que les hypothèques Saron sont en moyenne légèrement moins chères que les hypothèques à taux fixe sur dix ans», explique Felix Oeschger, expert chez Moneyland.ch.

Encore un assouplissement?

Du point de vue de l'inflation, rien ne s'oppose à un nouvel assouplissement de la politique monétaire au premier semestre 2025, estiment les spécialistes du comparateur en ligne. En novembre 2024, l'inflation a augmenté de 0,7% par rapport au même mois de l'année dernière, se situant confortablement dans la fourchette cible de 0 à 2% de la BNS.

De nombreux économistes estiment que la BNS abaissera son taux directeur à 0% d'ici mi-2025. Mais même si cela se produit, le potentiel de baisse des prêts hypothécaires à taux fixe est limité. «Cette attente est probablement déjà largement prise en compte dans les taux d'intérêt des hypothèques à taux fixe», relève Oeschger. (ats)