En ce moment le pétrole coule à flots et les prix baissent. Image: Shutterstock

Pourquoi le prix du pétrole va évoluer comme sur des montagnes russes

La demande de pétrole diminue alors que les pays producteurs augmentent leurs capacités. L'industrie pétrolière est à la veille d'un changement qui pourrait être turbulent.

Niklaus Vontobel / ch media

Le monde serait sur le point de connaître une marée noire comme il n'y en a jamais eu auparavant, sauf pendant l'état d'urgence de la crise Covid. C'est ce qu'écrit l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son nouveau rapport sur le pétrole. La marée montante devrait s'accumuler régulièrement à partir de 2025 et atteindre sa plus grande ampleur en 2029. Cela fera baisser le prix de l'essence – mais ce ne serait que le début.

Cette abondance est due à deux tendances contradictoires:

Les pays producteurs développent leurs capacités de manière ambitieuse

En revanche, la demande n'augmente pas, elle stagne.

Derrière cette faible demande, l'AIE voit surtout le succès des voitures électriques. Elles se répandent rapidement sur les routes du monde entier et amorcent ainsi un changement qui, selon les experts, ne sera «pas linéaire» - autrement dit, on va vers des turbulences.

La hausse de l'électomobilité

Historiquement, le transport a toujours été le principal pilier de la demande mondiale de pétrole. Mais avec les voitures électriques, une grande partie de la demande en transport routier s'effondre, comme l'a calculé l'AIE. Comme toujours, lorsque de nouvelles technologies s'imposent, les choses avancent d'abord difficilement, puis tout s'accélère.

En 2024, 17 millions de voitures électriques trouvent déjà preneur dans le monde, ce qui représente plus de 20% de toutes les ventes de voitures. D'ici 2030, ce sera 40 millions, donc pas tout à fait, mais presque trois fois plus. Et la part de toutes les voitures vendues sera de près de la moitié. Cette tendance est stimulée par la baisse des prix des voitures électriques: d'ici 2030, elles seront si bon marché, même en dehors de la Chine, qu'elles pourront rivaliser avec les voitures à combustion – sans subventions.

Le règne des SUV est arrivé

Outre les voitures électriques, il existe également une tendance automobile qui soutient la demande mondiale de pétrole: la popularité croissante de véhicules plus grands et plus lourds. Les SUV établissent constamment de nouveaux records, tant en termes de ventes que d'émissions. En 2023, ils représentaient près de 50% des ventes mondiales de voitures – et environ 20% de l'augmentation des émissions de CO 2 liées à l'énergie. Selon l'AIE, il s'agit de:

«La tendance automobile dominante du début du 21ᵉ siècle»

Paradoxalement, cette tendance est alimentée par les moteurs à combustion qui utilisent le pétrole plus efficacement et devraient en fait réduire la consommation mondiale. De nouvelles lois dans l'UE et aux États-Unis imposent une réduction de moitié des émissions de CO2. Cependant, les SUV avec une consommation de pétrole réduite ne consomment plus autant d'essence, les rendant ainsi plus abordables pour de nombreux ménages. Ils s'intègrent beaucoup plus facilement dans les budgets restreints des foyers.

La Tesla Model Y, le SUV de la marque, a été le modèle le plus vendu en Suisse en 2023, tous types de propulsions confondus. Keystone

L'impact du télétravail

Le travail à domicile permet d'éviter bien des déplacements en voiture et de réduire ainsi la consommation mondiale de pétrole. Aux Etats-Unis, les employés à temps plein ont passé en moyenne 1,4 jour par semaine en télétravail l'année dernière. Au Canada et au Royaume-Uni, le nombre de jours est similaire, en Europe il est tout de même de 0,8 et en Asie de 0,7.

Selon l'IEA, il n'est pas certain que le télétravail reste populaire. Mais pour l'instant, il s'est stabilisé dans les pays les plus riches à un niveau plus élevé qu'avant le Covid-19. Plusieurs Etats ont désormais des lois qui encouragent la flexibilité du temps de travail, et les nouvelles technologies pourraient bientôt rendre les réunions virtuelles plus productives.

Pas de solution pour les avions

Dans le transport aérien, il n'existe encore rien qui puisse remplacer les moteurs à combustion à grande échelle. La consommation de pétrole va donc continuer à augmenter, mais plus lentement qu'auparavant. En 2023, les voyages en avion sont presque aussi fréquents qu'avant le Covid-19 et ils vont continuer à augmenter.

Parallèlement, le transport aérien devient plus efficace et les passagers sont transportés avec moins de kérosène. C'est pourquoi sa consommation était encore plus faible en 2023 qu'avant le Covid-19 et le restera jusqu'en 2027, selon l'AIE.

Le risque de crash mondial

Au total, ces tendances conduisent à un «découplage» du pétrole et de l'économie. La consommation mondiale croît d'abord moins vite que l'économie, puis plus du tout, et finalement, vers la fin de la décennie, elle baisse un peu, et même très fortement dans les pays industrialisés occidentaux.

Il reste une marée noire – ce qui devrait normalement entraîner un crash mondial des prix du pétrole. Mais l'AIE ne s'exprime qu'avec prudence sur les perspectives du prix du pétrole.

«Un réservoir aussi important de pétrole pourrait déclencher une baisse du prix» L'Agence internationale de l'énergie

Cela pourrait «peser sur les prix jusqu'à la fin de la décennie». Si l'AIE n'ose pas faire de prévisions claires sur les prix, c'est principalement pour une raison: on ne sait absolument pas comment les producteurs de pétrole et leur cartel, l'OPEP, vont réagir à la baisse de la demande. C'est pourquoi le chef de l'AIE, Fatih Birol, leur adresse une mise en garde pressante.

La peur des montagnes russes

Ils doivent «suivre de près le rythme croissant du changement» et être prudents dans leurs investissements afin de «garantir une transition ordonnée». Il s'agit de s'éloigner du pétrole et de se tourner vers les nouvelles technologies, comme les voitures électriques ou l'énergie solaire. Et l'avertissement montre surtout que l'économiste en chef de l'AIE craint une transition non ordonnée, c'est-à-dire turbulente, avec des hauts et des bas du prix du pétrole comme sur des montagnes russes.

Patrick Hofstetter, expert en énergie auprès de l'organisation de protection de l'environnement WWF, explique comment cela pourrait se produire et se répercuter en Suisse:

«S'il y a effectivement un afflux de pétrole, le prix chutera dans un premier temps, par exemple à 20 dollars le baril. Mais cela ne s'arrêtera pas là»

Avec un prix aussi bas, de nombreux producteurs ne pourraient pas survivre et quitteraient donc le marché. L'offre baisserait alors à nouveau et le prix augmenterait, peut-être jusqu'à 50 dollars américains. Ce serait encore trop bas pour de nombreux producteurs, raison pour laquelle ils ne remplaceraient pas leurs anciennes installations et le prix augmenterait encore – peut-être à nouveau jusqu'à 80 ou 90 dollars, comme aujourd'hui. Ensuite, la prochaine chute pourrait suivre, si de nombreux producteurs investissent à nouveau d'un seul coup, tandis que les voitures électriques continuent à se répandre et que la demande diminue davantage.

La Suisse devra s'adapter à ces fluctuations, les prix de l'essence augmenteront et diminueront plus fortement qu'auparavant, dit Hofstetter. Les choses seraient tout de même moins extrêmes que sur le marché du pétrole brut lui-même, car ce dernier ne représente qu'une partie des prix finaux payés à la pompe dans notre pays. Mais dans l'ensemble, selon Hofstetter, «le marché du pétrole était déjà instable. Si nous passons maintenant à l'électromobilité, la consommation de pétrole brut n'augmentera plus, mais elle diminuera - et nous aurons un prix du pétrole encore plus volatile».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)