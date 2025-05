Le dollar a pris un coup

Voici le canton qui a perdu le plus d'entreprises l'an dernier

«A moyen terme, cette classe d'actifs est soutenue par ses solides fondamentaux. Même à court terme, la baisse du dollar ainsi que le rallye des bons du Trésor américain ont été et devraient rester favorables, en particulier pour les taux locaux», ajoute Griffiths. (jah/ats)

«Mais, étant donné qu'il s'agit d'un choc centré sur les Etats-Unis, le dollar s'est en fait affaibli. Le marché évalue les politiques américaines comme économiquement peu judicieuses, ce qui érodera la confiance et la stabilité de ce pays en premier lieu.»

«Les marchés les jugent stagflationnistes pour l'économie américaine, mais moins néfastes pour le reste du monde.» En mars, les deux experts sont passés de «positifs» à «neutres» sur la monnaie américaine vis-à-vis du panier de devises DXY (marchés développés) et disent privilégier ses devises refuges telles que le franc et le yen.

Le dollar s'est affaibli dans le sillage des nouveaux droits de douane annoncés début avril, expliquent Luca Bindelli, responsable de la stratégie d'investissement, et Kiran Kowshik, stratège marchés des changes, tous deux pour Lombard Odier.

La dette des marchés émergents (EMD) s'est montrée résiliente face aux récentes volatilités et incertitudes provenant des Etats-Unis. Cela devrait finalement représenter une opportunité d'achat, s'accordent à dire les experts.

Face aux tensions américaines, la dette des marchés émergents résiste et attire les investisseurs grâce à un dollar affaibli et des fondamentaux solides.

