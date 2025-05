La perte nette d'Easyjet se porte à 297 millions de livres (352 millions d'euros) sur le semestre. Keystone

Easyjet creuse ses pertes et espère un «été record»

La compagnie aérienne low-cost annonce des pertes alourdies au premier semestre par rapport à l'an passé.

Plus de «Economie»

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé jeudi avoir alourdi ses pertes au premier semestre. Jugeant la période traditionnellement négative, le transporteur à bas coûts espère réaliser «un été record».

La perte nette se porte à 297 millions de livres (352 millions d'euros) sur le semestre, soit une hausse de près de 15% par rapport à l'an passé, le deuxième trimestre ayant été marqué par un calendrier défavorable à Pâques et des baisses de prix. Le groupe a également subi des coûts plus élevés sur les six premiers mois de son exercice décalé.

«Nous restons concentrés sur la réalisation d'un nouvel été record cette année, et nous nous attendons à une forte croissance des bénéfices», a déclaré Kenton Jarvis, directeur général d'Easyjet, dans un communiqué. Il réitère sa volonté de progresser vers l'«objectif de générer durablement plus d'un milliard de livres sterling de bénéfices annuels avant impôts». Le bénéfice sur l'exercice 2023/2024 s'était élevé à 452 millions de livres.

L'impact des droits de douane de Trump

Easyjet continue «d'observer une augmentation positive de la demande pour les vols» aux troisième et quatrième trimestres. Son offre de séjours Easyjet Holidays continue elle aussi de progresser. L'entreprise estime que l'un de ses «principaux risques est celui des "conditions macroéconomiques"», avec la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump, qui engendre notamment une volatilité du kérosène.

«L'impact des récents droits de douane américains et des représailles potentielles sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement à moyen terme reste incertain à ce stade», est-il précisé dans le communiqué. Sur le plan géopolitique, les vols vers Tel Aviv continuent d'être suspendus en raison du conflit à Gaza.

Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en légère progression à 3,5 milliards d'euros. (jzs/ats)