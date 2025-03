Belle année 2024 pour Genève Aéroport Image: KEYSTONE

L'aéroport de Genève dévoile ses chiffres et son top des destinations

Cointrin a connu une belle année 2024, franchissant le demi-milliard de recettes. L'aéroport a accueilli près de 17,8 millions de passagers et desservi 146 destinations.

L'aéroport de Genève a vu ses revenus et sa rentabilité décoller l'an dernier, portés par la croissance du trafic passagers. Dépassant le demi-milliard, les recettes sont nettement supérieures à celles d'avant la pandémie de coronavirus.

En glissement annuel, le chiffre d'affaires a progressé de 9% en 2024 pour atteindre 533,7 millions de francs, soutenu par la hausse du trafic passager et les adaptations de redevances. Les revenus d'avant-crise, en 2019, s'élevaient à 493,9 millions, rappelle l'entreprise mardi dans un communiqué.

«Nous pouvons désormais tourner la page de la crise sanitaire et aller de l'avant», se félicite son directeur général Gilles Rufenacht, en poste depuis octobre. Le secteur de l'aviation évolue dans un environnement complexe, exposé aux tensions géopolitiques et affecté par un manque de personnel qualifié et un réseau aérien européen globalement congestionné, poursuit-il, cité dans le rapport annuel.

Réduction de la dette

Dans le détail, les revenus aéronautiques, qui comptent pour les deux tiers des recettes totales, ont grimpé de 10,7% à 343,8 millions. Les recettes non aéronautiques, liées aux commerces, aux parkings et aux loyers, notamment, ont quant à eux augmenté de 6,1% à 189,9 millions.

La performance se solde par un bénéfice net de 110,4 millions, contre 88,6 millions en 2023, dont une moitié sera rétrocédée au canton, propriétaire de l'infrastructure. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est passé à 211,1 millions, contre 188,9 millions en 2023 et la marge d'exploitation Ebitda s'est également étoffée à 39,6%, contre 38,6%.

Ces trois années de croissance consécutives ont permis à l'entreprise de réduire sa dette nette, passée de 685 millions en 2022 à 482 millions l'an dernier.

Londres, Porto, Lisbonne, Paris et Amsterdam

Pour ce qui est du trafic, Genève Aéroport a accueilli près de 17,8 millions de passagers, un chiffre en progression de 8% et presque équivalent à celui d'avant la crise sanitaire.

La desserte reste stable avec 146 destinations, soit deux de moins qu'en 2023. Les parts de marché des cinq premières compagnies aériennes se répartissent ainsi: EasyJet (46,9%), Swiss (12,4%), British Airways (4,5%), Air France (3,2%) et Iberia (2,9%).

Le top 5 des destinations par ville est composé de Londres, Porto, Lisbonne, Paris et Amsterdam. La première destination non européenne est Dubaï.

Le nombre de mouvements a cependant crû moins rapidement, «ce qui est réjouissant et constitue l'un des objectifs pour l'avenir», souligne encore la direction. La plateforme a enregistré 179 107 atterrissages et décollages, soit 3,6% de plus qu'en 2023.

Le fret aérien a lui aussi bondi, en dépit des tensions géopolitiques. Le tonnage annuel a totalisé 92 615 tonnes, signant une progression de 39,3% sur un an et s'inscrivant à son deuxième plus haut niveau historique. (jzs/ats)