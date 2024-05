«Si j'étais roi, je baisserais les taux d'intérêt dès maintenant»

L'histoire serait-elle en train de se répéter? La lutte contre l'inflation pourrait avoir de graves effets secondaires.

Niklaus Vontobel / ch media

Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine (Fed), a intérêt à baisser les taux directeurs dès que possible, prévient Mark Zandi, économiste en chef de l'agence de notation Moody's Analytics sur le réseau social «X». Sinon, des pans entiers de l'économie américaine risqueraient de s'effondrer, alerte-t-il.

Et lorsque quelque chose s'effondre aux Etats-Unis, c'est par la suite souvent le cas en Suisse aussi. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Les dernières faillites de banques américaines ont entraîné la fuite des clients fortunés du Credit Suisse, causant la fin tragique qu'on lui connaît. Plus d'une décennie auparavant, la Confédération avait dû sauver UBS, prise dans le tourbillon de la crise immobilière américaine.

Le risque de récession augmente et d'autres fractures pourraient apparaître dans le système financier si la banque centrale américaine (Fed) maintient les taux d'intérêt à leur niveau actuel, a expliqué Mark Zandi au magazine «Businessinsider»:

«Ces taux d'intérêt sont néfastes pour l'économie : ils la démoralisent et quelque chose pourrait finir par se casser à un moment donné.» Mark Zandi

Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics. Image: Al Drago/Bloomberg

«Si j'étais roi, je baisserais les taux d'intérêt maintenant, car je pense que l'économie a besoin de ce soulagement», a déclaré l'économiste. La force de l'économie indique certes que les Etats-Unis ne sont pas au bord de la récession. Mais les taux d'intérêt plus élevés ont commencé à faire des ravages, comme le montre le ralentissement de l'octroi de crédits par les banques.

Un marché de l'immobilier de bureau vulnérable

Mark Zandi a mentionné le fait que plusieurs banques se sont effondrées l'année dernière:

«C'est le genre de choses qui m'inquiète dans le contexte des taux d'intérêt élevés».

Selon «Businessinsider», le milliardaire et investisseur Barry Sternlicht avait prédit de la même manière que des faillites bancaires pourraient se produire chaque semaine aux Etats-Unis. Les taux d'intérêt élevés continuent de peser lourdement sur le marché des crédits immobiliers commerciaux, c'est-à-dire les bureaux et les magasins.

L'enjeu est de taille. Les marchés ont donc les yeux rivés sur les nouveaux chiffres de l'inflation qui ont été publiés ce mercredi. L'expert John Authers, par exemple, écrit pour l'agence de presse financière Bloomberg: «Cette série de données sur l'inflation sera d'une grande importance.»

L'espoir d'une baisse prochaine des taux directeurs renaît avec cette baisse annoncée de l'inflation. Cette seule perspective a permis aux marchés boursiers américains d'atteindre des records historiques.

L'ancienne économiste de la Fed Claudia Sahm parle du principal événement du mois pour les marchés financiers. Selon elle, de bons chiffres d'inflation ne seraient certes pas un tournant - il ne s'agit que d'un seul mois - mais un soulagement. En effet, de mauvais chiffres viendraient s'ajouter à une série de déceptions.

La victoire sur l'inflation est compromise

Auparavant, les données sur l'inflation avaient été plus élevées que prévu en trois mois, et la peur s'était déjà répandue.

Aux États-Unis, les marchés financiers ne croyaient plus que la Fed allait baisser ses taux directeurs cette année. Les taux d'intérêt à long terme sont donc repartis à la hausse et les marchés boursiers se sont affaiblis. En Europe, les représentants de la Banque centrale européenne se sont publiquement demandé s'il était possible de baisser leurs taux directeurs si la Fed ne le faisait pas. Des taux directeurs élevés aux Etats-Unis, des taux d'intérêt nettement plus bas dans la zone euro: cette constellation pourrait affaiblir fortement l'euro, renchérir ainsi les importations européennes et relancer l'inflation.

Des taux directeurs européens élevés pourraient également compliquer la tâche de la Banque nationale suisse (BNS) pour vaincre définitivement l'inflation.

Certes, la hausse de l'indice des prix à la consommation était à nouveau nettement inférieure à 2% en avril. La voie serait donc libre pour deux nouvelles baisses du taux directeur cette année, et les marchés s'attendent donc à un taux directeur de la BNS de 1% à la fin de l'année.

Cela réjouirait par exemple tous les propriétaires de logements qui se sont endettés dans des hypothèques Saron, lesquelles sont directement déterminées par les taux directeurs de la BNS. Le taux hypothécaire de référence, dont dépendent les loyers, baisserait également plus rapidement.

Mais le franc suisse continuerait à se déprécier par rapport à l'euro si la BNS continuait à abaisser seule ses taux directeurs. Un affaiblissement du franc pourrait également renchérir les importations de la Suisse - et la victoire sur l'inflation, que l'on croyait acquise, pourrait à nouveau être perdue.