Le bitcoin attend les promesses de Trump

Durant la campagne présidentielle, Donald Trump, plutôt défavorable aux cryptodevises durant son premier mandat entre 2016 et 2020, a promis d'assouplir les réglementations du secteur. Il s'est en outre dit favorable à la création d'une réserve nationale de bitcoins aux Etats-Unis. (jzs/ats)

Evoquant la pause du bitcoin, CMC Markets Germany note dans un commentaire que certains investisseurs espéraient sans doute davantage du discours d'investiture du nouveau locataire de la Maison Blanche à Washington. «Il semble que Donald Trump donne la priorité à d'autres thèmes que le soutien à l'industrie de la cryptographie. Mais il est clair qu'un mot positif» du président pourrait propulser le bitcoin encore plus haut.

Se négociant mardi vers 08h00 à près de 102 000 dollars, soit une baisse de quelque 6% au regard de la veille, le bitcoin restait néanmoins à un niveau stratosphérique , bien au-delà de ce qui pouvait être imaginé lors de sa création il y a seize ans. Pour mémoire, le 5 novembre dernier, jour de l'élection présidentielle américain, la plus valorisée des devises virtuelles se négociait autour des 69 000 dollars et à moins de 20 000 dollars début 2023.

