Economie
Chine

Starbucks passe la main en Chine

epa12268360 A man walks past a Starbucks in Beijing, China, 28 July 2025. US and Chinese economic officials will resume new talks in Stockholm on 28 July, aiming to agree a 90-day extension to their t ...
La Chine est le deuxième marché de Starbucks après les Etats-Unis.Keystone

Le géant américain cède le contrôle de sa filiale chinoise à une société hongkongaise. Montant de la transaction: 4 milliards de dollars.
04.11.2025, 08:3804.11.2025, 08:38

Starbucks va céder, pour 4 milliards de dollars, 60% du capital de sa filiale chinoise à la société d'investissement hongkongaise Boyu Capital, via la création d'une société commune, dont elle conservera 40% des parts. La Chine est le deuxième marché de Starbucks après les Etats-Unis, avec environ 8000 points de vente, soit près du quart des implantations mondiales du groupe de Seattle (Etat de Washington), qui en compte plus de 40 000 au total.

Lors de la présentation des résultats du groupe, mercredi, le PDG Brian Niccol avait fait état «d'importantes marques d'intérêt» pour cette filiale chinoise et indiqué que Starbucks souhaitait conserver une participation car il «(restait) confiant dans le potentiel de croissance de cette région».

Starbucks ferme des cafés en Suisse

Le groupe américain est présent en République populaire depuis 1999 et y a longtemps connu un développement soutenu. Mais ses ventes ont chuté de 14% en 2024 (à périmètre comparable) par rapport à l'année précédente.

Starbucks a notamment pâti d'un ralentissement de la consommation sur fond de morosité économique ainsi que de la montée en puissance de la concurrence, en particulier la start-up locale Luckin Coffee. Créée en 2017 seulement, cette chaîne compte déjà plus de 22 000 cafés en Chine.

«Dans des villes plus petites»

Après un décrochage, Starbucks a commencé à montrer des signes de rebond en Chine au troisième trimestre de cette année, avec un chiffre d'affaires en progression de 2% sur un an. L'entreprise fondée en 1971 à Seattle estime à 13 milliards de dollars la valeur totale de ses intérêts en Chine, en incluant cette participation cédée à Boyu, les parts qu'elle conserve et les revenus attendus de ses licences.

Créée en 2011, Boyu Capital possède des participations au capital du géant du commerce en ligne Alibaba, de la banque en ligne WeBank ou du fabricant de batteries CATL. Les deux partenaires ambitionnent de porter jusqu'à 20'000 le parc de cafés de Starbucks en Chine à long terme.

Pourquoi Migros et Starbucks augmentent le prix de leurs cafés

«La connaissance du marché local et l'expertise de Boyu vont nous aider à accélérer notre croissance en Chine, à mesure que nous nous implantons dans des villes plus petites et dans de nouvelles régions», a commenté Brian Niccol, cité dans le communiqué.

Le marché a peu réagi à cette publication. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Starbucks progressait de moins de 1%. (jzs/ats)

