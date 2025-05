Pourquoi Migros et Starbucks augmentent le prix de leurs cafés

Toutefois, de nouveaux concurrents internationaux débarquent en Suisse et font baisser les prix. A la gare de Zurich, le géant britannique de la restauration SSP tente sa chance: 2,20 francs pour un petit café et 2,50 francs pour un grand au sein de sa filiale «Point».

Le prix du café avait déjà commencé à augmenter plusieurs mois avant ces mauvaises récoltes. Une livre (454 grammes) de grains de la variété Arabica coûte plus de 3,60 dollars américains sur les marchés boursiers. En l'espace de trois ans, le prix a plus que triplé. Cela n'est pas seulement dû à de mauvaises récoltes, mais aussi à une augmentation de la demande. En Chine notamment, la consommation de café est en forte hausse.

Migros a justifié ces augmentations en soulignant que les prix du café sont «en forte hausse» depuis novembre dernier. Les grains provenant du Brésil, pays qui produit 40% du café vendu dans le monde, sont notamment plus chers. De septembre à novembre, le temps y a été trop chaud et trop sec dans certaines régions et les récoltes mauvaises. Les attentes pour 2025 ont donc dû être revues à la baisse.

Starbucks a confirmé avoir «ponctuellement augmenté ses prix» depuis avril. En moyenne, de 1,8%. Les raisons invoquées sont des modifications des coûts d'exploitation ou des prix plus élevés pour les matières premières. Mais il est possible que nous ne soyons pas encore au bout de nos peines: Starbucks estime que les prix pourraient continuer à augmenter au courant de l'année.

Starbucks n'a jamais été connu pour son café bon marché, mais la chaîne américaine en rajoute désormais une couche. Elle a augmenté le prix de nombreuses boissons et pâtisseries: un cappuccino moyen coûte par exemple désormais 6,60 francs, soit dix centimes de plus qu'avant. Des augmentations similaires touchent de nombreux autres produits.

Les maisons à vendre quasi introuvables sur l'arc lémanique

Les prix des appartements et maisons poursuivent leur hausse en Suisse. Selon les régions, les maisons individuelles mises en vente deviennent de plus en plus rares.

