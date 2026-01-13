La stratégie de prix de Lindt & Sprüngli fonctionne

Lindt & Sprüngli a fortement augmenté ses prix pour absorber la flambée du cacao, tout en enregistrant une nette progression de ses ventes et en renforçant ses marges.

Le chiffre d’affaires de Lindt dopé par la flambée du cacao. Image: Keystone

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, dopé par les augmentations de prix négociées face à la pression sur les cours du cacao.

Le fabricant de lapins en chocolat et de boules Lindor a vu ses ventes progresser de 8,2%, ou de 12,4% en croissance organique, à 5,92 milliards de francs l'année dernière, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. La société a fait face à des effets de devises négatifs de 3,9%.

Hausse des prix

Lindt, qui a lancé l'année dernière en grandes pompes son chocolat Dubai Style, a procédé à une sévère hausse des prix de 19%, afin de compenser le prix élevé du cacao.

Face à ces solides résultats, la direction s'est déclarée «confiante» de réaliser une hausse de la marge opérationnelle (Ebit) dans le bas de la fourchette des 20 à 40 points de base. En 2024, cet indicateur avait atteint 16,2%.

En 2025, l'entreprise avait relevé à deux reprises son objectif de croissance organique au vu des hausses de prix qu’il comptait négocier pour compenser les prix élevés du cacao, d'abord début janvier aux environs de 7% à 9%, puis en juillet de 9% à 11% lors de la publication de ses résultats du premier semestre. Elle avait alors précisé s'attendre à retrouver son rythme de croisière habituel une fois cette vague de hausse de prix passée.

Et cette année?

Pour 2026 et les années suivantes, le chocolatier a réaffirmé mardi son objectif de moyen à long terme de 6% à 8%.



Les cours du cacao ont flambé en 2023 et 2024 pour toucher un plus haut historique le 18 décembre 2024 à 12 931 dollars la tonne à New York. Avec la perspective de meilleures récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, les cours se sont repliés au fil de l'année 2025, refluant en particulier à partir de mai.

Le cacao a terminé l'année 2025 à 6.065 dollars sur le marché à New York, une chute de 48% par rapport à l'année précédente, se maintenant toutefois à des niveaux élevés par rapport à avant-2023.Le chocolatier suisse doit publier ses résultats complets pour l'exercice 2025 le 10 mars. (jah/afp)