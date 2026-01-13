La stratégie de prix de Lindt & Sprüngli fonctionne
Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, dopé par les augmentations de prix négociées face à la pression sur les cours du cacao.
Le fabricant de lapins en chocolat et de boules Lindor a vu ses ventes progresser de 8,2%, ou de 12,4% en croissance organique, à 5,92 milliards de francs l'année dernière, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. La société a fait face à des effets de devises négatifs de 3,9%.
Hausse des prix
Lindt, qui a lancé l'année dernière en grandes pompes son chocolat Dubai Style, a procédé à une sévère hausse des prix de 19%, afin de compenser le prix élevé du cacao.
Face à ces solides résultats, la direction s'est déclarée «confiante» de réaliser une hausse de la marge opérationnelle (Ebit) dans le bas de la fourchette des 20 à 40 points de base. En 2024, cet indicateur avait atteint 16,2%.
En 2025, l'entreprise avait relevé à deux reprises son objectif de croissance organique au vu des hausses de prix qu’il comptait négocier pour compenser les prix élevés du cacao, d'abord début janvier aux environs de 7% à 9%, puis en juillet de 9% à 11% lors de la publication de ses résultats du premier semestre. Elle avait alors précisé s'attendre à retrouver son rythme de croisière habituel une fois cette vague de hausse de prix passée.
Et cette année?
Pour 2026 et les années suivantes, le chocolatier a réaffirmé mardi son objectif de moyen à long terme de 6% à 8%.
Les cours du cacao ont flambé en 2023 et 2024 pour toucher un plus haut historique le 18 décembre 2024 à 12 931 dollars la tonne à New York. Avec la perspective de meilleures récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, les cours se sont repliés au fil de l'année 2025, refluant en particulier à partir de mai.
Le cacao a terminé l'année 2025 à 6.065 dollars sur le marché à New York, une chute de 48% par rapport à l'année précédente, se maintenant toutefois à des niveaux élevés par rapport à avant-2023.Le chocolatier suisse doit publier ses résultats complets pour l'exercice 2025 le 10 mars. (jah/afp)