Chocolat

La stratégie de prix de Lindt & Sprüngli fonctionne

Lindt & Sprüngli a fortement augmenté ses prix pour absorber la flambée du cacao, tout en enregistrant une nette progression de ses ventes et en renforçant ses marges.
13.01.2026, 10:4513.01.2026, 10:45
Le produit phare de la maison Lindt: les boules Lindor déclinées en plusieurs saveurs.
Le chiffre d’affaires de Lindt dopé par la flambée du cacao.Image: Keystone

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, dopé par les augmentations de prix négociées face à la pression sur les cours du cacao.

Le fabricant de lapins en chocolat et de boules Lindor a vu ses ventes progresser de 8,2%, ou de 12,4% en croissance organique, à 5,92 milliards de francs l'année dernière, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. La société a fait face à des effets de devises négatifs de 3,9%.

Hausse des prix

Lindt, qui a lancé l'année dernière en grandes pompes son chocolat Dubai Style, a procédé à une sévère hausse des prix de 19%, afin de compenser le prix élevé du cacao.

Ils ont souffert pour acheter du chocolat Lindt

Face à ces solides résultats, la direction s'est déclarée «confiante» de réaliser une hausse de la marge opérationnelle (Ebit) dans le bas de la fourchette des 20 à 40 points de base. En 2024, cet indicateur avait atteint 16,2%.

En 2025, l'entreprise avait relevé à deux reprises son objectif de croissance organique au vu des hausses de prix qu’il comptait négocier pour compenser les prix élevés du cacao, d'abord début janvier aux environs de 7% à 9%, puis en juillet de 9% à 11% lors de la publication de ses résultats du premier semestre. Elle avait alors précisé s'attendre à retrouver son rythme de croisière habituel une fois cette vague de hausse de prix passée.

Et cette année?

Pour 2026 et les années suivantes, le chocolatier a réaffirmé mardi son objectif de moyen à long terme de 6% à 8%.

Les cours du cacao ont flambé en 2023 et 2024 pour toucher un plus haut historique le 18 décembre 2024 à 12 931 dollars la tonne à New York. Avec la perspective de meilleures récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, les cours se sont repliés au fil de l'année 2025, refluant en particulier à partir de mai.

Pourquoi le prix du chocolat risque encore d'augmenter en Suisse

Le cacao a terminé l'année 2025 à 6.065 dollars sur le marché à New York, une chute de 48% par rapport à l'année précédente, se maintenant toutefois à des niveaux élevés par rapport à avant-2023.Le chocolatier suisse doit publier ses résultats complets pour l'exercice 2025 le 10 mars. (jah/afp)

Rupture de stock? On a fabriqué notre propre chocolat Dubaï
Video: watson
