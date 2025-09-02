en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Economie
Commentaire

Les banques suisses sont étrangement calmes

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) attestiert den Grossbanken UBS und CS, dass sie für Krisenzeiten besser gewappnet sind als noch vor einem Jahr. Trotzdem sieht sie noch weiteren Handlungsbedarf. ...
Après le rachat de Credit Suisse, UBS domine la Paradeplatz à Zurich.Image: KEYSTONE
Commentaire

Les banques suisses sont étrangement calmes

Ni les taux d'intérêt bas, ni les incertitudes mondiales, ni l'apparition de concurrents low cost ne parviennent à perturber les établissements bancaires suisses.
02.09.2025, 20:5702.09.2025, 20:57
Daniel Zulauf / ch media
Plus de «Economie»

La grande tempête qui a fait chavirer Credit Suisse, il y a deux ans et demi, n'a guère laissé de traces. C'est ce que révèle le baromètre de l'Association suisse des banquiers. Compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt, presque tous les établissements s'attendent – logiquement – à une baisse des revenus afférents, et donc des résultats commerciaux en 2025. Après tout, la Suisse a renoué avec le taux zéro depuis juin. Mais 96% des banques interrogées prévoient malgré tout une stabilité, voire une amélioration du marché du travail pour le reste de l'année.

De quoi se réjouir, puisque la restructuration de Credit Suisse ne fait que commencer dans ses entités helvétiques. De nombreux anciens collaborateurs devront donc chercher un poste dans les mois à venir. Mais alors que la conjoncture se détériore, on peut se demander si la bonne santé des banques helvétiques s'explique par une absence de concurrence sérieuse.

Voilà pourquoi il n'y a presque plus de cash dans les banques suisses

D'après les déclarations officielles, cette fusion géante n'a pas nui à la concurrence. La Banque nationale l'a souligné lors de la publication de son rapport sur la stabilité financière:

«Le nombre de clients souhaitant établir des relations de crédit avec une nouvelle banque a augmenté après le rachat. Dans l'ensemble, le secteur est parvenu à absorber cette demande».

Mais quelle crédibilité accorder à des évaluations émanant d'autorités ayant elles-mêmes participé, directement ou indirectement, à la naissance d'une banque aussi imposante qu'UBS dans le pays?

Peu d'inquiétude face aux acteurs discount

On retiendra deux des résultats de l'enquête menée par la faîtière auprès de ses membres. Il y a tout d'abord la question du potentiel impact des banques bon marché sur les marges. Pas moins de 28% des établissements interrogés ont déclaré que ce sujet était «sans importance». Aucune banque ne l'a jugé «très important».

Sur des marchés très concurrentiels comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, on obtiendrait vraisemblablement d'autres réponses. Lors de la conférence de presse de l'association, son économiste en chef, Martin Hess a eu du mal à convaincre: selon lui, la plupart des clients des banques «low-cost» auraient par ailleurs une relation bancaire principale avec un établissement établi.

Ce classement des banques en Suisse ne va pas plaire à Migros et Coop

Restait ensuite à déterminer l'évolution du crédit en 2025, par rapport aux années précédentes. Une grande majorité des établissements sont convaincus que la croissance dans le domaine des hypothèques va s'intensifier. Ce qui est surprenant, en revanche, ce sont leurs attentes au niveau des crédits non couverts par des hypothèques. Cela englobe principalement les crédits aux entreprises: seuls 11% des répondants tablent sur une augmentation du volume de ce type de crédits.

Voilà qui étonne, dans un contexte où la croissance économique ralentit en Suisse aussi, et où l'industrie se confronte depuis un certain temps déjà à une conjoncture morose. L'expérience montre en effet que la demande de crédit des entreprises a plutôt tendance à augmenter en période de difficultés économiques.

Comment la Suisse peut frapper le «talon d’Achille» de Trump

Le fait que les banques ne s'attendent pas à une augmentation des crédits aux entreprises indique peut-être que les grands prêteurs freinent des quatre fers et que personne d'autre n'est prêt à prendre le relais. Sur un marché où règne une saine concurrence entre les banques, on pouvait miser sur un résultat différent.

Il est toutefois encore trop tôt pour analyser définitivement les conséquences économiques du sauvetage de Credit Suisse. Une certitude en revanche, déjà relevée par l'Association suisse des banquiers: l'image du secteur en a pâti, tant auprès de la population que dans le monde politique.

Traduit et adapté par Valentine Zenker

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Pourquoi l’explosion boursière des 7 géants de la tech est risquée
La tech américaine, dopée par l'euphorie autour de l'intelligence artificielle, a le vent en poupe. Mais parmi les sept géants technologiques, certains perdent du terrain. Les experts en investissement préviennent: placer son argent devient plus complexe, et plus risqué.
«The Magnificent Seven»: c'est ainsi les investisseurs surnomment les sept géants technologiques américains dont la capitalisation boursière atteint aujourd’hui un total de 20 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de la production économique annuelle de l’ensemble de l’Union européenne.
L’article