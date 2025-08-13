Grosse transaction à venir entre Manor et Coop

Manor va céder à Coop certains de ses départements alimentaires.Image: Keystone
Manor va céder graduellement à Coop ses départements alimentaires côté alémanique. Et la Suisse romande ne sera pas totalement épargnée.
13.08.2025, 10:5213.08.2025, 10:53
Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules régions latines du pays, au détriment de la Suisse alémanique. La maison-mère prévoit de céder graduellement à Coop ses sites de Rapperswil, Emmen et Bâle, entre 2026 et 2027.
Invoquant pour l'heure une simple «intention», le communiqué diffusé mercredi n'en assure pas moins une reprise par l'autre géant orange de la distribution de tous les collaborateurs des trois supermarchés concernés, à des conditions au moins équivalentes à leurs contrats actuels.
Changement à la Migros de Morges
La Suisse romande ne sera pas non plus totalement épargnée, le genevois Manor prévoyant de louer la surface du supermarché de Morges à Migros dès le milieu de l'an prochain. Le cas échéant, les collaborateurs se verront proposer un reclassement à l'interne dans la région. (jzs/ats)
Migros, Coop, Aldi: plus d'articles sur les supermarchés en Suisse
Cette Migros flotte sur l'eau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Sous la menace de surtaxes de 39% brandie par Donald Trump — desquelles elles sont pour l'heure exemptées — les «pharmas» sont invitées à formuler des propositions concrètes pour faire baisser les prix aux États-Unis. Interpharma défend la liberté du secteur de fixer ses prix à l’étranger.
Il revient aux entreprises pharmaceutiques de décider à quel prix elles vendent leurs médicaments aux Etats-Unis, a rappelé samedi la porte-parole de la faîtière Interpharma Michèle Sierro. En attendant, l'organisation demande à la Suisse de réformer son propre système de fixation des prix.