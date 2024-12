Haliey Welch, alias Hawl Tuah Girl, a disparu des radars depuis le 9 décembre dernier. image: overHere, montage: watson

Un immense scandale financier pèse sur la célèbre Hawk Tuah Girl

La lune de miel est terminée. Après avoir mimé un crachat sur un sexe masculin et engrangé fric et fans pendant six mois, l'influenceuse du Tennessee est au coeur d'une affaire judiciaire autour de sa cryptomonnaie, dont on ne sait curieusement pas grand-chose. Dans l'intervalle, la star a littéralement disparu. On vous explique tout (ou presque).

Tout lui réussissait à cette gamine.

C'en était même surprenant, sachant que son oeuvre se résume à une séquence de micro-trottoir doucement graveleuse. En juin dernier, en pleine virée nocturne à Nashville, une jeune blonde à la frimousse rieuse accepte de répondre à la question bête d'un youtubeur de passage. Elle va alors mimer un geste sexuel qui consiste à cracher sur un sexe masculin durant une fellation. En quelques minutes, Haliey Welch, 22 ans, retranchée dans un bled paumé du Tennessee avec sa grand-maman, va devenir l'une des plus coriaces sensations démoulées par les réseaux sociaux en 2024.

La Hawk Tuah Girl était née.

En six mois, celle qui n'avait jamais grimpé dans un l'avion traversera mille et une fois les Etats-Unis et engrangera autant de fans que d'argent. Bien entourée et plutôt maline, Haliey Welch s'est payé un véritable business en lançant un nombre impressionnant de produits dérivés pour faire fructifier sa surprenante popularité. Goodies, podcast, site de rencontres, apparitions rémunérées, rien ne lui résiste. Ou plutôt... lui résistait.

Car depuis le début du mois de décembre, la célèbre Hawk Tuah Girl a disparu des radars, embourbée dans un scandale financier tout aussi bien ancré dans son époque que sa pétaradante carrière: la cryptomonnaie. Et, le moins que l'on peut dire, c'est que la chute fut abrupte. En une seule nuit, nombre de ses fans se sont violemment retournés contre elle, l'accusant d'escroquerie. Une publication sur X va cristalliser cette vague de colère.

«Je suis un grand fan de Hawk Tuah mais tu as pris toutes mes économies»

En cause, un token frappé de sa tronche et qui porte son nom: $HAWK. Eldorado pour les uns et piège à cons pour beaucoup d'autres, les cryptomonnaies basées sur les buzz issus d'Internet, les mèmes coins, sont en pleine effervescence. Il paraissait donc peu probable qu'Haliey Welch, ou du moins son entourage professionnel, ne surfent pas sur la tendance. Une monnaie que la Hawk Tuah Girl a lancée sur la plateforme de blockchain Solana, en partenariat avec la société OverHere et promue par elle-même. Sur les réseaux sociaux, mais également dans une interview avec le magazine Fortune, dans laquelle elle jure (et crache?) que sa nouvelle obsession n'est «pas seulement un moyen de s'enrichir».

Comme le rappelle très bien Fortune dans son article, «les acheteurs se ruent sur ces cryptomonnaies volatiles et les prix grimpent en flèche, atteignant parfois des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars, jusqu'à ce que les détenteurs se précipitent pour les vendre avant que la valeur ne s'effondre». C'est précisément ce qui s'est passé pour le dernier joujou de la starlette et la raison pour laquelle les plaintes auprès de la SEC et les procès pleuvent.



On rembobine un peu?

Le 4 décembre dernier, Haliey Welch réveille sa communauté avec une grande nouvelle. Sur le plateau de son podcast, excitée comme une puce, la jeune femme annonce le lancement de sa cryptomonnaie.

«Hawk is live!!!»

Une annonce officielle qui prouve au minimum que l'aventure a été décapsulée avec son consentement. La startup OverHere va elle aussi hurler sa joie, quelques jours plus tôt et sur la plateforme X, en affirmant être «ravis de nous associer à @Halieywelchx , la reine des mèmes», pour «lancer $HAWK, un mème coin qui va redéfinir l'espace crypto». En d'autres termes, Haliey Welch aurait fait tout ça «pour souder sa communauté». Hélas, en moins de temps qu'il n'en faut pour devenir une star, sa communauté s'est effectivement soudée, mais contre son héroïne.

Pourquoi? Une fois mise sur le marché, sa cryptomonnaie a tutoyé les 500 millions de dollars, avant de s'écrouler à peine vingt minutes plus tard, jusqu'à perdre 90% de sa valeur. Aujourd'hui, la question qui tue (et qui occupe la justice américaine) est de savoir ce qui s'est réellement passé et à quel point la Hawk Tuah Girl est mouillée dans l'affaire. Pour certains experts financiers qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, on aurait affaire à une fraude surnommée «pump-and-dump».

«C'est le même genre de stratagème que Jordan Belfort a mis en œuvre dans Le Loup de Wall Street»

Vanity Fair US, le 11 décembre 2024

Pour d'autres, comme le magazine Fortune, ce scandale a «toutes les caractéristiques du "rug pull" – un terme du jargon crypto pour décrire une arnaque où on vend un nouveau projet pour faire grimper le prix, et vendre ses parts au moment du pic de valeur». L'avocat de Haliey Welch a beau avoir défendu sa protégée quelque temps sur les réseaux sociaux, le mal est fait et la patate chaude brûle désormais les phalanges de la justice américaine.

Jeudi, trois entités ont été frappées d'un dépôt de plainte auprès du first US District Court for the Eastern District of New York. Sur le banc des accusés, la société OverHere Ltd, le manager de la star (connu sous les noms d'Alex Larson Schultz ou de Doc Hollywood), mais également une obscure fondation baptisée Tuah The Moon Foundation et basée dans les îles Caïmans. Les investisseurs à la base de la plainte affirment avoir «perdu plus de 151 000 dollars» et accusent les promoteurs d'avoir «utilisé la renommée de Haliey Welch pour promouvoir faussement la pièce comme un titre enregistré».

Autrement dit, la Hawk Tuah Girl ne fait pas (pour l'instant) l'objet d'une plainte officielle.

Mais est-ce là le plus important pour une jeune femme ayant construit sa renommée sur son image et sa réputation? Depuis le 9 décembre, celle qui était de tous les plateaux et de tous les écrans s'est littéralement volatilisée. Un silence radio pesant, mais compréhensible, sachant qu'elle ne ferait sans doute que jeter de l'huile sur un feu qui n'est pas près de s'éteindre.

Elle n'est pas la seule personnalité à s'être pris les pieds dans les cryptos. En 2021, Kim Kardashian avait été condamnée à 1,26 million de dollars d'amende, pour «avoir omis de divulguer qu'elle avait été payée pour publier une publicité pour un système de cryptomonnaies appelé EthereumMax», nous rappelle encore Vanity Fair.

Si on peut raisonnablement penser qu'une jeune fille qui n'a quasi jamais quitté son bled de Belfast (Tennessee) n'a pas les compétences nécessaires pour arnaquer des centaines d'investisseurs, tous les regards se tournent désormais sur son entourage.

Hélas, la candeur des débuts de cette Hawk Tuah Girl à l'accent du Midwest est définitivement de l'histoire ancienne. Il va falloir cravacher pour nettoyer le merdier.