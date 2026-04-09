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Les banques suisses gèrent mal ces nouvelles arnaques

Das Logo der FINMA beim Sitz der Eidgenoessischen Finanzmarktaufsicht, am Mittwoch, 5. April 2023 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Depuis 2022, la Finma a constaté une augmentation des cas de fraude numérique.Image: KEYSTONE

Les banques suisses gèrent mal ces nouvelles arnaques

La Finma constate des lacunes auprès des banques en matière de fraude numérique. Son enquête révèle «un besoin d'agir» contre ce phénomène.
09.04.2026, 10:2509.04.2026, 10:25

Une enquête menée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a révélé des lacunes dans la manière dont les banques gèrent les risques de fraude numérique. Un renforcement des systèmes de protection s'avère ainsi nécessaire.

Depuis 2022, la Finma a constaté une augmentation des cas de fraude numérique, en particulier auprès des banques, indique jeudi dans un communiqué l'autorité fédérale. Les escroqueries en ligne concernent à la fois les clients des banques, qui en sont victimes, et les comptes bancaires, qui sont utilisés pour écouler les produits des larcins.

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Pour cette raison, la Finma a mené fin 2025 une enquête sur la gestion de ces fraudes numériques auprès de 19 établissements bancaires. Ses conclusions confirment «un besoin d'agir», en particulier concernant la gestion des risques opérationnels et la prévention du blanchiment d'argent.

L'autorité fédérale entend sensibiliser les banques et les particuliers à ce problème et les accompagner dans la mise en place de systèmes de protection robustes contre la fraude dans le contexte de nouvelles technologies numériques. (jzs/ats)

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