Trump a fait mal au Bitcoin

«Le marché avait probablement anticipé des mesures plus décisives» de Trump, confirme auprès de l'AFP Dessislava Aubert, du cabinet d'analyse Kaiko.

Juste avant son investiture, le président et sa femme Melania Trump ont lancé des memecoins à leur effigie - des cryptomonnaies ultra-spéculatives, souvent pensées avec une intention parodique ou humoristique autour d'un phénomène viral sur internet.

Si Donald Trump a qualifié les cryptomonnaies d'escroquerie durant son premier mandat, il a ensuite fait machine arrière durant sa seconde campagne – en partie financée par le secteur – et promis de faire des Etats-Unis «la capitale mondiale des cryptos».

Mais au fil des années, les cryptomonnaies, qui permettent un certain degré d'anonymat et sont échangeables instantanément, ont été impliquées dans plusieurs scandales financiers , comme devise prisée des pirates informatiques ou pour monnayer des activités illicites.

Par nature, les cryptomonnaies se veulent pourtant transparentes, grâce à la «blockchain» (ou chaîne de blocs) sur laquelle elles s'appuient, qui permet d'enregistrer de manière décentralisée et infalsifiable les transactions grâce à un réseau d'ordinateurs dans le monde entier.

A ce hack inédit s'ajoute l'effondrement de la cryptomonnaie Libra, préalablement promue sur le réseau social X par le président argentin Javier Milei, depuis visé par plusieurs plaintes et accusé de «crypto-arnaque» par l'opposition dans son pays.

La deuxième devise numérique en termes de valeur totale, l'ether, a également perdu environ un quart de sa valeur depuis dimanche, et aucun actif numérique ne semble épargné.

«Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est au plus bas en ce moment»

De quoi inciter les investisseurs à se débarrasser de leurs actifs spéculatifs ou à risque, comme le bitcoin, pour se réfugier vers des placements jugés plus sûrs et obtenir des liquidités pour couvrir leurs potentielles pertes.

Le président américain, dont le soutien sans faille au secteur pendant la campagne électorale avait mis les cryptomonnaies sur orbite, inquiète désormais par la multiplication d'annonces sur les droits de douane et la géopolitique qui alimentent un climat d'anxiété mondial.

En première ligne, le bitcoin est tombé vendredi sous les 80 000 dollars pour la première fois depuis novembre. La plus capitalisée des cryptomonnaies a perdu plus de 25% depuis son dernier record, quand elle avait tutoyé les 110 000 dollars quelques heures avant l'investiture de Trump le 20 janvier.

Plus de «Economie»

Ajoie est le club le plus rusé du hockey suisse

Les plus lus

Notre astuce pour économiser 70% sur le thé froid Migros

Dans certaines de ses filiales, Migros pratique des prix différents pour un même produit, c'est le cas entre les take-away et les magasins. Le géant orange s'explique.

Migros mise depuis quelque temps sur ses take-away. On retrouve, dans ces points de vente à l'emporter, certains des produits phares du détaillant pour manger et boire. Par exemple, son mythique thé froid. Ce dernier y est à vendre pour 3,20 francs, soit bien plus cher que celui que l'on trouve en grande surface. Notre exemple? Le take-away de La Chaux-de-Fonds. 👇