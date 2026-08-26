Raiffeisen a bouclé la période sous revue sur un bénéfice net de 659,3 millions de francs. Keystone

Raiffeisen veut dégraisser: jusqu'à 180 postes menacés

Avec un bénéfice net en forte hausse, la banque progresse au 1er semestre. Elle annonce toutefois son intention de se serrer la ceinture.

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La banque Raiffeisen a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net en forte hausse et profité d'afflux élevés d'argent nouveau. L'établissement coopératif st-gallois a cependant décidé de diminuer les coûts et de réduire ses effectifs l'année prochaine.

Le produit opérationnel du groupe a augmenté entre janvier et juin de 7,6% à 2,04 milliards de francs, tandis que les charges d'exploitation ont enflé de 3% à 1,16 milliard, a détaillé la banque mercredi dans un communiqué. Cette dernière a justifié la hausse des coûts par l'augmentation des effectifs l'exercice précédent.

Le rapport entre les coûts et les recettes, un indicateur clé dans le secteur, s'est néanmoins amélioré à 56,8%, après 59,4% enregistrés à la fin de l'année dernière. A titre de comparaison, celui du numéro un suisse UBS se situait au deuxième trimestre à 72,9%, impliquant des dépenses plus élevées.

Le numéro deux bancaire helvétique a bouclé la période sous revue sur un bénéfice net de 659,3 millions de francs, en croissance de 18,9% sur un an.

Une banque d'importance systémique

Les prêts à la clientèle, essentiellement des hypothèques, ont crû de 1,9% à 248,5 milliards de francs. Raiffeisen a également enregistré des afflux d'argent nouveau de 3,3 milliards, après 2,1 milliards au premier semestre 2025. Fort de ces entrées de liquidités et grâce à la bonne tenue des marchés, ses actifs sous gestion ont augmenté de 2,7% à 289,8 milliards.

L'établissement, classé d'importance systémique, a également bénéficié de l'ouverture de 45 000 nouveaux dépôts de titres.

Le directeur général Gabriel Brenna, a fait part dans le communiqué d'«une évolution très satisfaisante (des) activités au premier semestre: nous sommes parvenus à accroître le volume de nos affaires et avons pu augmenter considérablement le résultat des opérations d'intérêts et des opérations de commissions et des prestations de service».

Jusqu'à 180 postes menacés

Parallèlement aux résultats, la banque a annoncé vouloir économiser environ 60 millions de francs en frais de personnel et matériel l'année prochaine, afin de «maintenir durablement le rapport coûts/revenus à un bon niveau».

Ces mesures affecteront jusqu'à 180 postes sur les 10 972 équivalents temps plein que compte le groupe. Interrogé par l'agence AWP, un porte-parole n'a pas souhaité détailler les régions ou fonctions qui seront affectées par ces coupes. Les discussions avec les représentants du personnel viennent de débuter, a-t-il indiqué.

«Plus de la moitié de cette réduction peut être obtenue grâce aux fluctuations naturelles, à la suppression de postes non pourvus, à la diminution du recours à du personnel externe et à des départs en retraite anticipée», a assuré Raiffeisen dans son communiqué. Concernant les perspectives du numéro deux bancaire helvétique, ce dernier table sur une croissance de ses affaires au second semestre, sans plus de précision chiffrée. (jzs/ats)