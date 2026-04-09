beau temps20°
DE | FR
burger
Economie
Emploi

Lidl veut sabrer 550 postes en France

Illustration LIDL - France Entrance to a LIDL store, with the logo displayed in different locations, France, Saint Martin de Queyrieres, April 15, 2024. Illustration of a LIDL supermarket. Photo by Th ...
Lidl France emploie quelque 46 000 salariés.Image: www.imago-images.de

Lidl veut sabrer 550 postes en France

Le discounter allemand discute d'un projet de réorganisation visant 1,2% de ses effectifs dans l'Hexagone.
09.04.2026, 14:5909.04.2026, 14:59

Lidl France prévoit de supprimer jusqu'à 550 postes, soit 1,2% de ses effectifs, dans des fonctions administratives et sur la base du volontariat, selon un projet de réorganisation discuté à partir de jeudi avec les syndicats, a annoncé l'enseigne.

Le discounter d'origine allemande, qui emploie 46 000 salariés dans le pays, entend «renforcer» sa «compétitivité» et «gagner en simplicité sur un marché concurrentiel», a expliqué à une porte-parole de Lidl France, assurant qu'il n'y aurait aucun départ contraint. (jzs/afp)

Développement suit

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Des escrocs effrontés» exploitent le marché immobilier suisse
Valises pleines de billets, prix excessifs, pression sur les délais: de douteux acheteurs font leur apparition sur le marché immobilier suisse. Avec pour seul objectif: conclure rapidement.
L'action s'est déroulée en pleine campagne suisse. Un acheteur potentiel surgit à l'improviste, et propose au propriétaire plusieurs millions de francs pour un bien immobilier nécessitant une rénovation. Il s'agit d'une somme manifestement bien supérieure au prix du marché. Le propriétaire refuse, car l'acheteur et son offre lui semblent suspects.
L’article