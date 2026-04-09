Lidl France emploie quelque 46 000 salariés. Image: www.imago-images.de

Lidl veut sabrer 550 postes en France

Le discounter allemand discute d'un projet de réorganisation visant 1,2% de ses effectifs dans l'Hexagone.

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Lidl France prévoit de supprimer jusqu'à 550 postes, soit 1,2% de ses effectifs, dans des fonctions administratives et sur la base du volontariat, selon un projet de réorganisation discuté à partir de jeudi avec les syndicats, a annoncé l'enseigne.

Le discounter d'origine allemande, qui emploie 46 000 salariés dans le pays, entend «renforcer» sa «compétitivité» et «gagner en simplicité sur un marché concurrentiel», a expliqué à une porte-parole de Lidl France, assurant qu'il n'y aurait aucun départ contraint. (jzs/afp)

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