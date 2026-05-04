Nicholas Pennanen quitte son poste. Image: Michel Canonica

Le boss de Lidl Suisse s'en va

Nicholas Pennanen quitte son poste. Il sera remplacé par l'actuel patron de Lidl Autriche.

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Ça bouge à la tête de Lidl Suisse: Nicholas Pennanen, PDG de l’entreprise depuis près de trois ans, quitte ses fonctions. Il occupera désormais un poste à vocation internationale au sein de la Fondation Lidl.

Michael Kunz, l'actuel patron de Lidl Autriche, prendra la direction de Lidl Suisse. (dab/trad.jzs)

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