Le boss de Lidl Suisse s'en va
Nicholas Pennanen quitte son poste. Il sera remplacé par l'actuel patron de Lidl Autriche.
Ça bouge à la tête de Lidl Suisse: Nicholas Pennanen, PDG de l’entreprise depuis près de trois ans, quitte ses fonctions. Il occupera désormais un poste à vocation internationale au sein de la Fondation Lidl.
Michael Kunz, l'actuel patron de Lidl Autriche, prendra la direction de Lidl Suisse. (dab/trad.jzs)
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