ciel couvert
DE | FR
burger
Economie
Etats-Unis

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

Le cours de l'or poursuit son envolée et a franchi lundi le nouveau record de 3900 dollars l'once, dans un contexte d'inquiétudes croissantes liées à la prolongation du shutdown américain.
06.10.2025, 08:4706.10.2025, 08:47

Depuis le début de l'année, le métal précieux a bondi de près de 50%, stimulé par les aléas économiques et géopolitiques, mais aussi par les anticipations de nouvelles baisses de taux et les achats des banques centrales.

Les données officielles sur l'emploi aux Etats-Unis n'ont pas été publiées vendredi dernier en raison de la fermeture des services publics et les données prévues cette semaine seront également retardées si la fermeture se poursuit, «un scénario qui a actuellement 60 à 80% de chances de se produire», note l'experte de Swissquote Ipek Ozkardeskaya. En outre, aucune des devises traditionnelles telles que le dollar ne semble particulièrement attrayante, souligne-t-elle.

L'économiste analyse la situation:

«En conséquence, les actifs sans lien avec les gouvernements, comme l'or et le bitcoin, connaissent un regain d'intérêt»

A 08h00 lundi matin l'or s'échangeait ainsi à 3930 dollars l'once, après avoir grimpé jusqu'à près de 3945 USD/oz, selon le portail Trading Economics. Et les observateurs du marché s'attendent à ce que le phénomène haussier se poursuive, testant bientôt les 4000 dollars/oz ou même au-delà, pour les stratèges d'HSC. Il pourrait même atteindre les 5000 dollars/oz, indiquent les dernières estimations des spécialistes de Goldman Sachs.

Les enfants Trump ont touché le jackpot en un an

Aux Etats-Unis, les marchés sont de plus en plus certains que la Réserve fédérale (Fed) réduira à nouveau ses taux d'intérêt en octobre, tablant désormais sur une probabilité d'environ 95% d'une baisse de 25 points de base à cette échéance et de 84% d'un abaissement similaire en décembre.

«Même en l'absence de nouvelles données, les courtiers suivront de près les déclarations des responsables de la Fed cette semaine afin d'obtenir des indices sur les perspectives de politique monétaire de la banque centrale américaine», relèvent les analystes de Trading Economics. (awp/ats/svp)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
1
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
de Fred Valet
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
de Fred Valet
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
7
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
5
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
2
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
4
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de Fred Valet
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de Fred Valet
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
D’anciens actionnaires de Credit Suisse ont déposé un nouveau recours dans la procédure juridique en lien avec la banque. Il concerne cette fois la nomination de deux experts indépendants par le Tribunal de commerce de Zurich.
Des milliers d'anciens actionnaires privés et institutionnels de Credit Suisse sont convaincus que la banque n'a pas été vendue assez cher à UBS en mars 2023. Ils ont donc saisi la justice pour signifier que le prix de vente de 3 milliards était sous-évalué. Certains se sont aussi rassemblés dans le cadre d'une sorte de recours collectif. Tous réclament un dédommagement plus conséquent.
L’article