Vasant Narasimhan, boss de Novartis, poursuit son implantation aux Etats-Unis. Keystone

Novartis avance avec ses projets d'investissements aux Etats-Unis

Novartis met à exécution son plan d'investissement aux Etats-Unis. Le poids lourd de la pharmaceutique annonce l'ouverture de deux sites et la création de 700 postes.

Le géant pharmaceutique Novartis prévoit d'ouvrir plusieurs usines en Caroline du Nord aux Etats-Unis, dans le cadre de son plan d'investissement de 23 milliards de dollars (18,5 milliards de francs) outre-Atlantique. Ces sites doivent créer 700 emplois d'ici fin 2030.

Le groupe bâlois veut s'assurer que l'ensemble de ses médicaments destinés aux patients américains soient produits sur sol américain, a rappelé Novartis mercredi dans un communiqué. Pour le patron de Novartis, Vasant Narasimhan, cette usines vont «rendre la chaîne d'approvisionnement américaine plus résistante».

L'ouverture de ces usines – à Durham et Morrisville – est prévue entre 2027 et 2028.

Les entreprises suisses, sous pression des droits de douane américains, avaient été enjoint par le président des Etats-Unis Donald Trump à investir massivement dans la première économie mondiale. L'accord-cadre conclu vendredi entre Washington et Berne, annonçant un abaissement des taxes de 39% à 15%, prévoit que les entreprises suisses allaient investir au total 200 milliards de dollars outre-Atlantique sur cinq ans. (sda/awp/ats)