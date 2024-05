Industrie suisse: Parmelin refuse de faire comme les Américains

La Suisse doit éviter une politique industrielle verticale et la course aux subventions, mais améliorer les conditions-cadre et encourager la décarbonation. Qu'est-ce que cela signifie? Voici le plan du Conseil fédéral.

La Suisse ne doit pas mener une politique industrielle verticale. Le Conseil fédéral ne veut pas se lancer dans une course aux subventions. Les conditions-cadre doivent toutefois être améliorées, et cela passera par un encouragement à la décarbonation. Qu'est-ce que cela signifie? Explications.

L'industrie suisse fait-elle face à des problèmes?

L'Union européenne et les Etats-Unis ont lancé des initiatives de politique industrielle visant la décarbonisation et la réduction des dépendances commerciales, a rappelé le ministre de l'Economie Guy Parmelin mercredi. Ces mesures prennent une tournure protectionniste et provoquent des distorsions du marché.

Ces déséquilibres constituent un défi, reconnaît le Conseil fédéral, en réponse à une motion socialiste du Parlement, qui réclamait des mesures d'aide pour le secteur métallurgique suisse, sous pression.

Le gouvernement «se mobilise à tous les niveaux» contre les mesures protectionnistes prises à l'étranger. Il a demandé à l'UE que la Suisse soit épargnée par ces mesures. «Jusqu'ici l'UE n'écoute vraisemblablement pas», malgré l'accord de libre-échange, regrette le Vaudois:

«Mais il ne faut jamais désespérer»

Pourquoi le Conseil fédéral ne veut pas de subventions?

La Confédération ne veut toutefois pas se lancer dans une course aux subventions. Le secteur métallurgique peut faire face à la concurrence, grâce aux programmes d'encouragement en place et à venir dans le domaine de la politique énergétique et climatique.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi révisée sur le CO 2 et de la loi sur le climat permettra de soutenir ces entreprises dans leurs efforts de décarbonation en accordant des aides aux investissements, a rappelé Guy Parmelin.

L'industrie suisse annonce des licenciements , que fait Berne?

Interrogé spécifiquement sur le cas de Stahl Gerlafingen, qui a annoncé la fermeture d'une de ses deux lignes de production et la suppression de 95 postes, le Vaudois a dit que la Confédération «est en contact» avec l'entreprise soleuroise. Comme les autres, elle pourra profiter du soutien aux investissements pour la décarbonation, en présentant des projets qui remplissent les critères prévus.

L'industrie métallurgique est une grande consommatrice d'énergie. Mais les prix du secteur sont nettement à la baisse depuis plus d'une année, et une détente se dessine également sur le plan des coûts du réseau, constate le Conseil fédéral.

Quant à la fermeture de Vetropack, prévue pour l'été avec 182 postes qui passent à la trappe, Guy Parmelin la trouve «regrettable». Il ne s'agit pas là d'un problème d'investissement, mais de rentabilité à long terme, selon lui.

Pourquoi Parmelin n'a pas peur pour l'industrie?

Le renouveau de la politique industrielle à l'étranger n'entrave pas la compétitivité de la Suisse, montre une étude, a encore précisé le conseiller fédéral UDC. La Suisse a elle aussi instauré des programmes de promotion.

Mais de nombreux instruments adoptés dans d'autres pays ne sont pas adaptés à la Suisse, selon le Vaudois. Malgré les crises consécutives, pandémie de Covid-19 et guerre en Ukraine en tête, l'économie suisse a fait preuve de résilience.

La Suisse est dépendante de 32 bien problématiques , que propose le Conseil fédéral?

Dans l'ensemble, les dépendances commerciales de la Suisse sont limitées. Pour la plupart, elles ne posent pas de problème, note encore le Conseil fédéral dans un rapport demandé par le Conseil national.

Moins de 2% de la valeur des marchandises importées sont source de dépendance. La tendance est à la hausse, en particulier pour les importations depuis la Chine. Le Conseil fédéral a identifié 195 biens pour lesquels la Suisse est tributaire de fournisseurs étrangers, dont 32 sont considérés comme problématiques.

Quelque 18 biens, comme le café décaféiné ou l'huile de ricin, relèvent de la loi sur l'approvisionnement du pays. Mais ils proviennent de plusieurs pays et peuvent être remplacés au besoin.

Quatorze biens pourraient faire partie de systèmes ou d’installations potentiellement essentiels pour le fonctionnement de l’économie et les moyens de subsistance de la population. Il s'agit des ordinateurs portables ou des appareils récepteurs de radiodiffusion.

Lorsque la sécurité et l’approvisionnement sont menacés, le Conseil fédéral soutient à titre subsidiaire les efforts de l’économie privée dans le cadre de sa politique en matière de la chaîne d’approvisionnement. Il dispose également d'instruments de politique économique extérieure lui permettant d’offrir aux entreprises le meilleur accès possible aux marchés afin qu’elles puissent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. (jah/ats)