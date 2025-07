Voici les grands gagnants de la croissance du marché hypothécaire

Mars rachète Pringles et fait craindre des hausses de prix

Les experts de Moneypark expliquent le recul de la banque aux trois clés par l'effort de consolidation suite au rachat de sa concurrente Credit Suisse en mars 2023 et d'un ajustement des risques.

Les banques cantonales ont encore renforcé leur position dominante sur ce marché, enregistrant une croissance des hypothèques de 5% ou de 23,3 milliards de francs, et totalisant une part de marché de 38%, à comparer à +4,6% ou +9,7 milliards pour les établissements Raiffeisen (17% de part de marché). Les banques régionales (+3,7%) et les caisses de pension (+8%) ont également accéléré, alors qu'UBS a enregistré une décrue de 3,4% pour une part de marché de 22%.

Le marché hypothécaire a continué d'avancer l'année dernière en Suisse, même si la croissance a été quelque peu plus faible. Les banques cantonales se sont encore taillées la part du lion, alors qu'UBS a enregistré un recul dans ce secteur.

Plus de «Economie»

Les plus lus

La méga-loi de Trump va changer le pays

Le débat autour du projet de loi sur les impôts et les dépenses de Trump entre dans sa phase finale au Congrès. Républicains et démocrates s'affrontent jusqu'à la dernière minute. Mais que contient réellement ce texte?

Le talent de vendeur, il l'a, le président américain. Donald Trump n'a donc pas hésité à qualifier ce texte monumental, censé tenir toutes ses promesses électorales, de «big» et «beautiful» (grand et magnifique), comme si un projet de loi parlementaire de près de 900 pages pouvait dégager la moindre once d'esthétique.