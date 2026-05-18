Image: montage watson / agences

Swatch admet des «problèmes» de vente avec sa nouvelle montre

Files d’attente géantes, bagarres et interventions policières: la collaboration horlogère entre Swatch et Audemars Pigueta déclenché une ruée mondiale.

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L'horloger suisse Swatch Group a annoncé lundi à l'AFP qu'il avait observé une demande «phénoménale» pour sa collaboration avec la marque de prestige Audemars Piguet, reconnaissant «des problèmes» dans une vingtaine de ses boutiques dans le monde le jour de son lancement samedi. Le groupe:

«Le jour du lancement, il y a eu des problèmes dans environ une vingtaine de magasins Swatch sur 220 dans le monde où Royal Pop a été lancée, car les files d'attente des personnes intéressées étaient extrêmement longues et l'organisation faite par certains centres commerciaux n'était pas suffisante pour contenir cette ruée.»

«La réaction à la collection Royal Pop dans le monde est phénoménale et la demande est immensément élevée», a ajouté le groupe horloger, qui compare le lancement de ce modèle avec Audemars Piguet à celui du modèle MoonSwatch en 2022, en partenariat avec Omega.

Le chaos

Avant l'ouverture samedi, de longues files d'attentes s'étaient formées durant la nuit devant les boutiques Swatch. L'affluence a viré au chaos à l'ouverture dans certaines villes, nécessitant l'intervention de la police et la fermeture immédiate de certains magasins.

«Comme pour le MoonSwatch, cela s'est quelque peu +normalisé+ après le jour du lancement», a précisé le groupe suisse, «surtout après que nous avons de nouveau communiqué que la collection Royal Pop serait disponible durant plusieurs mois».

Dans l'ouest de la région parisienne, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), quelque 300 personnes, venues avant l'ouverture du magasin Swatch du centre commercial Westfield Parly 2, ont été dispersées samedi par la police à l'aide de gaz lacrymogène.

A Lille, dans le nord de la France, «au moins quatre» personnes ont dit aux équipes municipales avoir reçu des «coups de poing dans la file d'attente» et vouloir porter plainte.

Une bagarre a également éclaté devant une boutique à Milan, dans le nord de l'Italie. Des mouvements de foule ont aussi été observés entre autres en Thaïlande et aux Etats-Unis.

Propriétaire de 16 marques, Swatch avait déjà lancé une coopération en 2022 avec Omega, une des marques de prestige du groupe. Devant son succès, l'entreprise avait renouvelé l'opération en 2023 avec Blancpain, autre marque du groupe, connue notamment pour ses montres de plongée.

Mais pour le modèle lancé samedi, la collaboration a lieu cette fois avec une marque externe au groupe, Audemars Piguet. Cette marque indépendante compte parmi les plus prestigieuse de l'horlogerie suisse. (jah/ats)