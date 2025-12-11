brouillard
Les mauvais sondages sur l'économie font sortir Trump de ses gonds

epa12584187 US President Donald J Trump (C) makes remarks in a roundtable with high-tech business executives in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 10 December 2025. The Pres ...
«Quand?» Le président s'est montré particulièrement mécontent ce jeudi sur Truth Social. Keystone
Confronté à une chute historique de sa popularité économique, Donald Trump s’en est pris aux sondages, jugeant qu’ils ne reflètent pas la «grandeur» retrouvée de l’Amérique. Alors que les enquêtes montrent un mécontentement croissant, le président défend bec et ongles son bilan face à une inflation repartie à la hausse.
11.12.2025, 22:0211.12.2025, 22:02

«Quand les sondages vont-ils refléter la grandeur de l'Amérique aujourd'hui?» Donald Trump a laissé libre cours jeudi à son exaspération face aux enquêtes d'opinion, qui révèlent le mécontentement croissant des Américains face à sa politique économique.

«Quand dira-t-on enfin que j'ai créé, sans inflation, peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays? Quand les gens vont-ils comprendre ce qu'il se passe?»
Le président américain, indigné, dans un message sur son réseau Truth Social

Il en a a profité pour accabler une nouvelle fois son prédécesseur démocrate Joe Biden pour le «désastre» qu'il lui a laissé en matière d'inflation.

Image

Un sondage mené par l'université de Chicago pour l'agence AP, publié jeudi, indique que seulement 31% des Américains sont satisfaits de la politique économique menée par Donald Trump, contre 40% en mars, soit le plus bas niveau jamais relevé, y compris pendant son premier mandat. 68% d'entre eux jugent que l'économie américaine se porte mal, selon le même sondage.

Cette insatisfaction contraste avec le paysage économique flatteur dépeint par le président, qui a été élu en grande partie grâce à ses promesses de lutter contre la vie chère.

«Les prix baissent»

Le républicain de 79 ans a répété jeudi que «les prix baissaient rapidement» et vanté le haut niveau des cours de Bourse. L'inflation, qui avait flambé pendant la présidence de Joe Biden, a d'abord ralenti après le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, puis a accéléré depuis avril.

Les Américains risquent de voir l'assurance santé plus que «doubler» en 2026

Le dernier pointage publié, en septembre, était de 2,8% de hausse des prix sur un an. Le gouvernement n'a pas dévoilé de statistique pour octobre, invoquant la paralysie budgétaire alors en cours, et le chiffre de novembre est attendu la semaine prochaine.

«Pour ce qui concerne le coût de la vie, tous les indicateurs économiques (...) montrent qu'en réalité l'économie est meilleure et plus éclatante que sous le gouvernement précédent», a assuré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt jeudi pendant une conférence de presse. (mbr/ats)

