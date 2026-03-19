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La BNS maintient ses taux malgré la pression sur l’inflation

La Banque nationale suisse a choisi de ne rien toucher

La BNS maintient son taux directeur à 0% pour la troisième fois, malgré la flambée des hydrocarbures liée au conflit au Moyen-Orient.
19.03.2026, 09:4919.03.2026, 09:49
Martin Schlegel, président de la Direction générale, s&#039;adresse à un collègue de la Direction générale, lors de l&#039;Assemblée générale de la Banque nationale suisse BNS, le vendredi 25 avril 20 ...
Le patron de la BNS, Martin Schlegel. Image: KEYSTONE/Alessandro della Valle, montage watson

La Banque nationale suisse (BNS) a opté pour le statu quo jeudi, lors de sa décision trimestrielle de politique monétaire, alors que le spectre de l'inflation ressurgit avec l'envolée du cours des hydrocarbures en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Pour la troisième fois consécutive, l'institut d'émission a décidé de conserver son taux directeur à 0,00%, niveau où il avait été abaissé en juin 2025.

La majorité des économistes interrogés par l'agence AWP avaient anticipé cette décision, face à une très faible inflation de 0,1% sur un an en février, largement dans les clous de l'objectif de stabilité des prix de 0% à 2% défendu par la banque centrale suisse.

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Nick Hayek a encore frappé

La cherté du franc protège pour l'heure la Suisse d'une inflation dite importée trop élevée, les effets de changes évitant aux importations de flamber.

Elle a averti:

«Compte tenu du conflit au Moyen-Orient, la Banque nationale est davantage disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse.»
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