Ce supermarché livre les courses à la maison avec un robot-autonome

7-Eleven teste à Tokyo ses premiers robots de livraison autonomes pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et faciliter l’accès aux courses.

L'enseigne japonaise de supérettes 7-Eleven a commencé à tester des robots de livraison automatisés pour la première fois dans la banlieue de Tokyo lundi. Le projet pilote de 7-Eleven implique un robot à roues en forme de chariot codéveloppé par le constructeur automobile Suzuki et la start-up de Tokyo Lomby, destiné à livrer environ 10 000 ménages dans la banlieue ouest de Tokyo.

Un robot automatisé sur roues de la chaîne de supérettes 7-Eleven livrant des articles dans le quartier de Hachioji, à Tokyo. Image: JIJI Press

Le test doit durer jusqu'en février, avec des commandes passées sur une application pour smartphone. Elles activeront le robot qui se rendra alors vers l'adresse indiquée à une vitesse de six kilomètres par heure. Le robot peut reconnaître les signaux de circulation et autres signes parsemant son parcours. Des opérateurs humains sont toutefois chargés de les surveiller à distance et – en cas d'urgence – d'intervenir. La porte-parole de la société mère Seven & i Holding a déclaré:

«Si, par exemple, le robot est entouré de personnes et se retrouve en difficulté, l'opérateur peut leur demander via un microphone de bien vouloir le laisser passer»

Manque de personnel

Le pays, confronté à une pénurie croissante de main-d'œuvre, a modifié les lois sur la circulation pour permettre l'utilisation de robots en 2023, et d'autres entreprises, dont Panasonic, ont également commencé à tester de nouvelles machines pour transporter des marchandises.

Le géant des magasins de proximité avait déjà testé des robots similaires manœuvrés à distance par des humains, mais c'est la première fois que de telles machines se déplacent de manière autonome sur les trottoirs publics.



Les machines sont destinées à renforcer le service de livraison existant de 7-Eleven actuellement dépendant de chauffeurs humains. La porte-parole a déclaré:



«Dans cinq ans, lorsque la pénurie de main-d'œuvre pourra s'approfondir encore davantage, il n'y a aucune garantie que les livraisons humaines resteront viables à ce moment-là»

«Nous devons être préparés», a-t-elle ajouté. Le quartier choisi pour le test, Minami-Osawa à Tokyo, est situé au sommet d'une colline avec de nombreuses pentes et escaliers, une topographie qui dissuade de nombreux habitants âgés de sortir pour faire leurs courses.

Il s'agit aussi d'évaluer si les robots de livraison autonomes peuvent être une solution aux difficultés liées à ces zones pour faire des courses, a précisé la société dans un communiqué. (jah/afp)