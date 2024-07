De nombreuses enseignes Migros sont encore menacées de disparition

L'avenir de plusieurs magasins du géant orange reste encore incertain. Actuellement, les soldes se poursuivent chez ces détaillants et cette situation a des conséquences sur les employés.

Benjamin Weinmann et Stefan Ehrbar / ch media

Migros a trouvé un acquéreur pour une partie de ses magasins Sport X. L'acheteur est Ochsner Sport, comme les deux entreprises l'ont confirmé mardi matin. Le distributeur de sport, qui appartient au groupe allemand Deichmann, reprend 24 filiales et leurs équipes. Les prestations de garantie et de service restent valables chez le nouveau propriétaire.

L'intégration est soumise à l'examen de la Commission fédérale de la concurrence. Les 24 magasins devraient arborer le look Ochsner Sport à partir de mars 2025. Le distributeur de chaussures et d'articles de sport Dosenbach, qui fait également partie du groupe Deichmann, reprend trois magasins.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra des 22 autres magasins Sport-X sur un total de 49. Selon Migros, des négociations sont actuellement en cours avec plusieurs autres intéressés.

D'autres ventes en cours

La cession de Sport X s'inscrit dans le cadre du recentrage stratégique du groupe Migros sur son activité principale, annoncé en février dernier par l'entreprise. Les processus de vente des autres marchés spécialisés Micasa, Do it + Garden et Bike World sont encore en cours.

Les cessions de Sport X et de Melectronics ont également des répercussions sur la société de services Migros Fachmarkt AG, qui est responsable de l'orientation stratégique de tous les formats de marchés spécialisés de Migros. Selon le géant orange, quelque 95 postes y seront supprimés d'ici fin avril 2025. En outre, des adaptations sont également possibles dans des organisations décentralisées du groupe Migros.

Voici la liste des sites concernés

Sur la base des informations de Migros concernant les magasins qui seront repris par Ochsner Sport et Dosenbach, il devrait s'agir des sites suivants, dont l'avenir est incertain – notamment parce qu'ils se trouvent en partie à proximité immédiate d'un magasin Ochsner Sport:

Wallisellen (ZH), Glattzentrum

Spreitenbach (AG), Tivoli

Bremgarten Fachmarkt (AG)

Rapperswil (SG), Zentrum

Brugg (AG)

Ebikon (LU), Mall of Switzerland

Frauenfeld (TG), Multiplex

Schaffhausen (SH), Herblinger Markt

Ibach-Schwyz (SZ), Mythen-Center

Stans (NW), Länderpark

Langenthal (BE), M-Parc

Füllinsdorf (BL), Schönthal

Basel (BS), Claramarkt

Buchs (SG), MParc

Allschwil (BS), Paradies

Mels (SG), Pizolpark

Thal (SG)

Sainkt Margrethen (SG), Rheinpark

Coire (GR), Calandapark

Granges-Paccot (FR), Agy Centre

La Tène (NE), Marin Centre

Glis (VS), Simplon

Matran (FR), Avry Centre

La Chaux-de-Fonds (NE), Métropole Centre

Sant'Antonino (TI), Centro S. Antonino

Sierre (VS), Rossfeld

Conthey (VS), Forum des Alpes

Montagny-près-Yverdon (VS)

Vevey (VD)

Romanel-sur-Lausanne (VD)

Martigny (VS), Quartz Center

Nyon (VD)

Carouge (GE)

De nombreux emplois supprimés

Il y a trois semaines, l'entreprise a annoncé la suppression de 365 emplois dans l'industrie Migros et de 50 autres dans les marchés spécialisés, selon CH Media. Cela après avoir annoncé un mois plus tôt la suppression de 150 postes à la centrale de sa filiale de supermarchés.

Le groupe industriel Delica, avec ses quelque 2200 employés, est le plus touché par cette dernière annonce. Delica fabrique entre autres des capsules de café Café Royal et Delizio, ainsi que des mélanges de noix Sun Queen et des chewing-gums Skai pour les supermarchés Migros. Mais le patron de Migros, Mario Irminger, veut maintenant abandonner les activités de café à l'étranger. 255 emplois seront ainsi supprimés: 65 en Allemagne, 190 en Suisse.

Elsa, l'entreprise de transformation du lait de la maison, est également concernée et doit fermer deux sites. De plus, en raison de la réorganisation, 65 postes seront également supprimés à la centrale de l'industrie Migros à Zurich.

Parallèlement, Migros a annoncé la vente partielle de son activité Melectronics. Le géant allemand Media Markt reprend 20 des 37 sites, y compris tous les employés. Migros n'a toutefois pas pu trouver de solution pour les 17 magasins restants de sa filiale électronique. Ils seront fermés d'ici novembre. 50 emplois seront supprimés dans le cadre de la vente de Melectronics.

Toujours pas d'acheteur pour Mibelle et Hotelplan

Et cela ne devrait pas s'arrêter là. En effet, des repreneurs doivent également être trouvés pour le distributeur de meubles Micasa et la chaîne de bricolage Do it + Garden, de même que pour la filiale industrielle de Migros Mibelle, fabricant du shampooing «I am», du produit à vaisselle «Handy» et de la lessive «Total».

En outre, l'avenir des dix magasins de bricolage Obi, que Migros exploite en Suisse en tant que franchisé, reste ouvert. Quant à Hotelplan, la filiale de voyage de Migros, elle attend également un accord.

Comme Migros l'avait déjà annoncé au début de l'année, 1500 emplois au total seront supprimés. Le distributeur promet pour tous les licenciés un «plan social avec des prestations généreuses».