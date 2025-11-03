Migros mise sur une révolution logistique pour conserver son avance

Avec un nouveau centre à Regensdorf, Migros livrera le jour même dès 2026.

Migros investit dans un entrepôt géant pour livrer plus vite. Image: keystone

Le géant de la distribution Migros a annoncé lundi prévoir la livraison des commandes en ligne le jour même. Le nouveau centre de distribution à Regensdorf sera mis en service au printemps 2026 pour la région zurichoise dans un premier temps.

Les processus semi-automatisés, la situation centrale à proximité de Zurich et la liaison ferroviaire directe ont permis de «réduire considérablement les délais de livraison», a expliqué un porte-parole du groupe à l'agence AWP.

«Migros Online souhaite renforcer sa position de leader des supermarchés en ligne en Suisse»

Ce site de 38 000 mètres carrés remplacera les entrepôts existants de Bremgarten et Pratteln. Il pourra stocker 21 000 articles et traiter environ 7500 commandes par jour. Environ 500 emplois devraient être crées.

Migros Online fête ses 5 années d'existence, dans un groupe éponyme qui souffle ses 100 bougies. En 2024, le chiffre d'affaire du magasin en ligne a augmenté de 4% sur un an à 365 millions de francs. Il compte plus de 12'500 produits et quelque 700 collaborateurs.

Coop offre déjà ce service dans certaines régions avec un coût de service de 5 francs et une heure limite de commande. Digitec Galaxus a de son côté supprimé cette option depuis le 29 septembre. (jah/ats)