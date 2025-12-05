stratus fréquent
Le litige avec Lindt est réglé: fin de la pénurie chez Migros

Migros et Lindt règlent leur différend sur les prix du chocolat.
Le chocolat Lindt sera de nouveau disponible dans tous les magasins Migros et Denner pendant la période des fêtes.Image: Keystone

Migros et Lindt ont réglé leur différend sur les prix. Les chocolats du fabricant zurichois vont faire leur retour dans les rayons.
05.12.2025, 14:0105.12.2025, 14:01

Migros et Lindt & Sprüngli sont parvenus à un accord dans leur différend sur les prix, à l'avantage du chocolatier zurichois. Le chocolat Lindt sera de nouveau disponible dans tous les magasins Migros et Denner pendant la période des fêtes.

«Une solution a été trouvée», a confirmé un porte-parole de Lindt & Sprüngli à l'agence AWP vendredi. Les derniers détails sont en cours de négociation. Le président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), Mario Irminger, avait annoncé l'accord lundi sur le chaîne de télévision alémanique SRF.

Mario Irminger, Praesident der Generaldirektion MGB, .spricht waehrend der Bilanzmedienkonferenz der Migros, am Dienstag, 25. Maerz 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Mario IrmingerKeystone

«Le chocolat sera de retour en rayon dans les prochains jours», a assuré un porte-parole de Migros. Depuis la mi-octobre, les négociations avaient entraîné des ruptures de stock dans certains magasins du groupe orange. Migros avait cherché à obtenir des prix d'achat plus bas en raison de la chute des prix du cacao sur les marchés mondiaux.

Leclerc imite Migros et s'attaque à Lindt

«Les prix resteront inchangés pour le moment», a précisé le porte-parole. Tout ajustement de prix sera réexaminé l'année prochaine.

Migros a entamé des négociations avec Lindt afin de garantir «des prix justes et transparents». L'objectif est d'éviter que les clients ne paient trop cher un produit de marque. (jzs/ats)

