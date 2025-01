Migros vend un acteur incontournable de son empire

Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»

Cependant, l’accord n’est pas encore scellé. Les discussions se poursuivent, et aucun contrat définitif n’a été signé. De plus, la finalisation de la transaction serait probablement soumise à des conditions de clôture spécifiques, ce qui signifie qu’il n’est pas encore garanti que la vente soit effectivement conclue.

HomeToGo estime qu'en cas de finalisation de cette transaction, le chiffre d'affaires consolidé du groupe, selon les normes IFRS et sur une base pro forma combinée, pourrait dépasser les 330 millions d'euros en 2024. Le bénéfice d'exploitation ajusté (Ebitda) atteindrait quant à lui plus de 30 millions d'euros.

HomeToGo entend intégrer Interhome, le deuxième plus grand acteur européen dans la location et la gestion de maisons de vacances, au sein de son groupe. Interhome possède environ 40 000 propriétés dans 28 pays, ce qui en fait un acteur incontournable sur le marché . Selon HomeToGo, cette acquisition devrait permettre une amélioration significative de sa rentabilité globale.

Le prix d'achat, basé sur la valeur d’entreprise (Enterprise Value), se situerait dans la tranche basse des centaines de millions de francs suisses. Cela inclurait également des paiements différés d’un montant élevé, avoisinant plusieurs dizaines de millions de francs.

Après un processus d’appel d’offres et des négociations exclusives, Migros et HomeToGo auraient trouvé un terrain d’entente sur les principales conditions commerciales de cette acquisition, a annoncé HomeToGo ce jeudi.

Migros et HomeToGo auraient trouvé un terrain d’entente. Image: watson/imago

