La Suisse est le pays où l'abonnement standard de Netflix est le plus cher. Image: Imago, montage watson

Voici combien de temps vous devez bosser pour regarder Netflix

Selon le pays, s’offrir Netflix demande quelques minutes ou plusieurs jours de travail. Notre outil permet de faire le calcul avec votre salaire.

Corina Mühle Suivez-moi Carlo Natter Suivez-moi

Plus de «Economie»

Plus de 300 millions de personnes dans le monde possèdent actuellement un abonnement Netflix. Mais toutes ne paient pas le même prix. En effet, le service de streaming fixe ses tarifs d'après les pays.

Selon une étude du site Cloudwards, publiée en septembre dernier, le temps de travail nécessaire pour financer un abonnement varie fortement selon le niveau de salaire moyen dans chaque pays. Résultat : selon l’endroit où l’on vit, il faut travailler quelques minutes… ou plusieurs jours pour se le permettre.

Une comparaison entre pays

Avec 22,90 francs par mois pour l’abonnement standard, la Suisse détient le record du monde du prix le plus élevé. Pour la formule de base, il faut débourser chaque mois 14,90 francs, et 29,90 pour la version premium.

On trouve le tarif le plus bas au Pakistan, où les utilisateurs paient l’équivalent de 2,25 francs par mois.

Pourtant, en tenant compte des différences de revenus, une personne qui gagne un salaire pakistanais moyen doit travailler près de 4 heures pour se payer Netflix, contre environ 50 minutes en Suisse.

Ce qu'un abonnement standard à Netflix à 22,90 francs par mois comprend:

– La résolution à 1080p (Full HD)

– Jusqu'à 2 appareils connectés

– Les téléchargements jusqu'à 2 appareils



Dans ce classement, ce sont les Norvégiens qui travaillent le moins longtemps pour se payer Netflix, avec 24 minutes en moyenne. Ils sont suivis des Luxembourgeois (26 minutes), des Islandais (30 minutes) et des Belges (34 minutes).

Dans ces pays, l’abonnement est donc le plus abordable. La Suisse, elle, se classe derrière le Japon et l’Irlande, à la 18ᵉ place avec 51 minutes.

Comment le salaire moyen a été calculé Selon l’Organisation internationale du travail, le revenu moyen des travailleurs suisses s’élève à 6800 dollars américains (USD) Pour les comparaisons économiques internationales, on retient toutefois souvent 85% de ce montant, soit environ 5865 USD, ce qui correspond à quelque 4700 francs suisses, afin d’obtenir un indicateur plus représentatif. Cette méthode permet de mieux inclure les personnes qui travaillent à temps partiel ou qui exercent une activité indépendante.

Sur le continent africain, le service est particulièrement onéreux au regard du niveau de vie. En Ethiopie, par exemple, l’abonnement standard ne coûte que l'équivalent de 6,50 francs. Mais avec un salaire médian avoisinant les 65 francs par mois, les Ethiopiens doivent travailler plus de 17 heures, soit près de deux journées complètes, pour financer leur abonnement.

Tout en bas du classement figure le Rwanda. Là aussi, un abonnement coûte environ 6,50 francs, mais le salaire médian n’atteint qu’environ 32 francs par mois. Un Rwandais doit donc travailler en moyenne plus de 35 heures pour pouvoir accéder au streaming.

Notre calculateur d'heures de travail pour Netflix

Cet outil vous permet de calculer combien de temps il vous faut travailler pour payer votre abonnement Netflix. Il suffit d'y entrer votre salaire mensuel, et, en se basant sur le tarif de l’abonnement standard, vous obtenez votre durée nécessaire pour la Suisse et pour le tarif au Pakistan.

Combien de temps faut-il travailler pour se payer Netflix? Saisissez votre salaire: le calculateur vous indiquera combien de temps, vous devez travailler chaque mois pour financer un abonnement Netflix Standard (22,90 francs). Vos données ne sont pas enregistrées: le calcul s’effectue localement, sans base de données. L’estimation repose sur une hypothèse de 22 jours de travail de 8 heures chacun.