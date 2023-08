Poutine n'a pas de problème d'argent... pour l'instant. Image: shutterstock/keystone/watson

Poutine n'est pas près de manquer d'argent

L'économie russe se maintient étonnamment bien en cette deuxième année de guerre. Le rouble, en revanche, s'affaiblit. Les deux choses sont liées et le Kremlin entend profiter de la situation.

Renzo Ruf, Washington / ch media

La banque centrale russe a réagi cette semaine à l'effondrement du rouble en augmentant massivement les taux d'intérêt. Après que la monnaie russe a chuté par rapport au dollar à un niveau record cette année – 100 roubles valaient moins d'un dollar –, les gardiens de la monnaie ont augmenté le taux directeur à 12% lors d'une réunion convoquée à la hâte.

Cela suggère une réaction paniquée de la présidente de la banque centrale russe, Elvira Nabiullina, pourtant politiquement indépendante, après qu'un haut conseiller économique de Vladimir Poutine a déclaré:

«Il est dans l'intérêt de l'économie russe d'avoir un rouble fort»

Pourtant, à y voir de plus près, la situation est claire: aucune crise financière ne se dessine en Russie, au grand dam de l'Occident. L'inflation est certes élevée, actuellement un peu moins de 8%, mais une perte massive du pouvoir d'achat n'est pas en vue.

L'effondrement du rouble, qui a pu être stoppé pour le moment grâce à l'intervention de la banque centrale, est plutôt synonyme d'une économie nationale qui ne se maintient en vie que grâce à des transferts publics massifs. Et rien n'indique pour l'instant que Poutine sera bientôt à court d'argent. Grâce à ses ressources naturelles, la Russie est «l'un des rares pays» à pouvoir maintenir ce cap, a déclaré ces jours-ci un économiste suédois au Wall Street Journal.

Le Kremlin stimule la production nationale

Il faut savoir que depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Poutine a stimulé la production nationale de matériel de guerre. Le secteur est en plein essor, et pas seulement grâce à l'usure importante des armes des forces armées russes. Les sous-traitants, par exemple, les fabricants d'uniformes militaires en profitent également. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le gouvernement russe aurait augmenté les dépenses publiques de 50% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les entreprises industrielles civiles, en revanche, s'affaiblissent. Elles souffrent des sanctions occidentales qui compliquent l'entretien des usines et interrompent l'approvisionnement en pièces de rechange. Les tentatives russes pour pallier ces goulots d'étranglement n'ont guère de succès pour le moment. La Russie importe donc de plus en plus de biens commerciaux de l'étranger. C'est ainsi que des constructeurs automobiles chinois comme Chery dominent désormais le marché russe.

Un rouble faible rend de telles importations plus chères. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Kremlin voudrait éviter que la monnaie continue de s'effondrer. L'autre raison est que la population russe suit toujours avec intérêt la valeur d'un rouble par rapport aux monnaies occidentales comme le dollar – même si peu de Russes peuvent actuellement se permettre un voyage en Amérique.

Selon les statistiques officielles américaines, en juin, seuls 5000 citoyens russes sont entrés aux Etats-Unis en tant que touristes. En comparaison, 27 000 touristes sont venus de la Suisse, un pays bien plus petit, au cours du même mois.

«Baromètre de la prospérité»

Pendant de nombreuses années, la force du rouble a servi de «baromètre de la prospérité de la Russie», a déclaré l'historienne Ekaterina Pravilova au Wall Street Journal. Le taux de change du rouble est donc suivi avec une certaine obsession.

Le taux de change du rouble est suivi avec une certaine obsession en Russie. Keystone

D'autre part, et cela complique la tâche de la banque centrale, l'Etat russe profite d'un rouble faible. Un taux de change bas augmente les recettes d'exportation, par exemple lors de la vente de pétrole ou de gaz naturel. En fin de compte, le Kremlin dispose ainsi de plus d'argent (russe) pour stimuler la demande intérieure.

De nombreux observateurs étrangers s'attendent à ce que la phase de faiblesse du rouble se poursuive. Mais tant que la banque centrale parviendra à ne pas dépasser le seuil psychologiquement important de 100 roubles pour un dollar, le Kremlin laissera les gardiens de la monnaie travailler en paix.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci