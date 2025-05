Image d'illustration Image: Shutterstock

Bonne nouvelle pour les employés de ce secteur en Suisse

Les salaires minimaux vont augmenter dans l'hôtellerie-restauration. Syndicats et représentants des employeurs sont parvenus à un accord.

Plus de «Economie»

Les salaires minimaux vont augmenter dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord pour les années 2026 et 2027. Ils ont aussi convenu d'entamer à la fin de l'année des négociations en vue d'une nouvelle CCT.

Ces deux prochaines années, les salaires minimums seront augmentés du renchérissement annuel moyen, indique mardi la commission de surveillance de la Convention collective nationale de travail (CCNT). Ce taux sera calculé sur la base des prévisions du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en septembre.

Négocier jusqu'à fin 2026

Cet accord a été conclu jeudi dernier par les syndicats Unia et Syna ainsi que l'organisation des employés Hotel & Gastro Union pour les employés, et les associations GastroSuisse, HotellerieSuisse et Swiss Catering Association SCA pour les employeurs. Il doit encore être approuvé par les instances compétentes des associations.

Cet accord permettra aux partenaires sociaux de «se consacrer pleinement aux négociations» sur la CCNT, précise le communiqué. Les deux parties entameront leurs discussions au quatrième trimestre de cette année.

Elles entendent négocier jusqu'à fin 2026, faire ratifier le texte par les différentes associations au premier trimestre 2027 et lancer la procédure de déclaration de force obligatoire. L'objectif est que la nouvelle CCNT puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2028. (jzs/ats)