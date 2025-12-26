larges éclaircies-1°
DE | FR
burger
Economie
Argent

On n'arrête plus l'or et l'argent

L'or et l'argent sont considérés comme des valeurs refuges (image d'illustration).
L'or et l'argent sont considérés comme des valeurs refuges (image d'illustration).Image: Shutterstock

On n'arrête plus l'or et l'argent

Surfant sur le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela, les cours des deux métaux précieux atteignent des sommets inédits en cette fin d'année.
26.12.2025, 06:4026.12.2025, 06:40

L'argent a dépassé vendredi le seuil symbolique des 75 dollars l'once pour la toute première fois, alors que les métaux précieux et industriels atteignent des sommets inédits en cette fin d'année. Ils sont portés par l'incertitude économique et géopolitique.

L'argent a atteint vendredi un sommet à 75,1515 dollars l'once (31,1 g). L'or a également touché un plus haut à 4531,04 dollars l'once. Depuis janvier, l'or a bondi de près de 70% et l'argent de plus de 150%, des performances annuelles inédites depuis 1979.

Voici 7 astuces pour économiser de l’argent en 2026

Ces métaux sont considérés comme des valeurs refuges, c'est-à-dire des actifs sûrs à long terme, achetés notamment par les banques centrales ou les particuliers pour assurer leurs arrières en période d'incertitude.

L'or et l'argent surfent ainsi sur le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela, Washington ayant déployé ces dernières semaines un important dispositif militaire dans les Caraïbes et mis en place un blocus naval contre Caracas qu'ils accusent de financer «le narcoterrorisme».

Trump mine le dollar

Le dollar et les obligations d'Etat américaines, habituellement valeurs refuges concurrentes des métaux précieux, ont par ailleurs perdu de leur attractivité cette année. L'incertitude liée à la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis a largement contribué à cet affaiblissement, encore renforcé dernièrement par la perspective de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui rendraient le billet vert moins intéressant.

Trump fait planer un risque sur les coûts de la santé en Suisse

Les investisseurs s'inquiètent aussi de la dette publique des grands pays et d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle. Autant d'incertitudes qui font grimper l'or et l'argent, mais aussi les autres métaux, beaucoup jugeant sage de diversifier leur portefeuille, note John Plassard, analyste chez Cité Gestion Private Bank. «Le métal redevient une assurance plutôt qu'un simple actif spéculatif», explique-t-il. (jzs/ats)

Et pour tout savoir de l'actu économique...
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
de Francesco Benini
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
3
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
de Benjamin Weinmann
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
de Daniel Zulauf
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
2
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La face cachée des livraisons Amazon à Noël
Dans son entrepôt en région parisienne, Amazon tourne à plein régime avant Noël. Non sans pression, les salariés se relaient pour acheminer des centaines de milliers de colis, au rythme des robots et sous le patronage de l'algorithme roi.
Votre prochaine commande Amazon n'est pas encore validée, mais l'article est sans doute déjà en chemin, dans le dédale automatisé de l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge en région parisienne, ou d'un autre centre logistique de la plateforme américaine. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Amazon analyse les tendances pour prédire quels articles seront commandés puis optimise les flux pour stocker et enfin livrer le client au plus vite.
L’article