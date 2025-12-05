larges éclaircies
Helvetia et Baloise finalisent leur fusion

Helvetia et Baloise ont finalisé leur fusion et forment désormais une entité dénommée Helvetia Baloise Holding. L'opération donne naissance au plus grand assureur multirisques en Suisse.
Toutes les autorisations nécessaires des autorités de surveillance ont été obtenues, de sorte que la transaction a pu être réalisée comme prévu, peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Au cours des prochains mois, les produits et services des deux sociétés seront progressivement regroupés. Durant cette phase de transition, les clients continueront d'être servis via les canaux existants.

Plusieurs membres des conseils d'administration des deux groupes ont quitté leurs fonctions. Il s'agit de Hans Künzle et Regula Wallimann chez Helvetia et de Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen et André Helfenstein chez Baloise.

Baloise et Helvetia fusionnent pour donner un géant de l'assurance

Dans le cadre de l'opération, les actions nominatives de Baloise Holding ont été échangées dans un rapport de 1:1,0119 contre 46 392 407 actions nominatives nouvellement émises de Helvetia Baloise Holding (HBAN), est-il précisé.

Ces nouvelles actions pourront être négociées dès lundi, date à laquelle les anciennes actions qui ont connu ce jour leur dernière séance de négoce, seront décotés. Leur intégration au Swiss Leader Index (SLI) est prévue pour le 22 décembre.

Une conférence pour les analystes et les investisseurs est également prévue lundi.

À la suite de l'augmentation de capital, le nombre d'actions de Helvetia Baloise Holding est passé à 99 418 092 et le capital-actions à 1 988 361,84 francs.

Les fiançailles des deux sociétés avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant. Leur union donne naissance à un géant pesant plus de 20 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel, dont 8,6 milliards de primes dans la prévoyance et 11,5 milliard dans la couverture matérielle. (sda/awp/ats)

