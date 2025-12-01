en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Suisse

La Suisse s’invite dans le jeu européen de l’armement

La Suisse s’invite dans le jeu européen de l’armement

Cinquante entreprises suisses d’armement ont présenté leurs technologies à Bruxelles, lors d’un événement destiné à renforcer la visibilité et les partenariats européens du secteur.
01.12.2025, 16:0801.12.2025, 16:08
epa04931420 Special ammunition by Swiss company RUAG is on display in the Defence Security Equipment International (DSEI) exhibition at ExCel in London, Britain, 15 September 2015. The DSEI exhibition ...
Image: EPA

Une cinquantaine d'entreprises suisses d'armement ont présenté, lundi à Bruxelles, leurs produits à des partenaires européens. Le Swiss Defense Industry Day était organisé par l'industrie en collaboration avec Armasuisse et les représentants de la Confédération à Bruxelles.

«Visibilité», c'est ainsi que Matthias Zoller, secrétaire général de Swiss ASD (Aeronautics, Security and Defense), une division de Swissmem, l'association faîtière de l'industrie technologique suisse, résume l'objectif de l'événement:

«Nous voulons montrer aux Européens que nous existons et que notre technologie est importante pour eux»

Des représentants de l'Union européenne (UE) et de l'Otan ont été invités à la manifestation, ainsi que les attachés militaires des Etats de l'UE et d'autres partenaires. Au total 150 personnes se sont inscrites à l'évènement.

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le F-35

Selon l'Office fédéral de l'armement Armasuisse, cette manifestation a pour but de montrer les performances de l'industrie helvétique de la sécurité et de la défense et de renforcer son réseau international. La manifestation a eu lieu pour la première fois à Bruxelles. Un évènement similaire avait été organisé en août à Washington.

Contacts diplomatiques

Selon l'office, le chef de l'armement Urs Loher devait rencontrer le major-général belge Filip Borremans pour un entretien bilatéral. Les projets d'armement actuels ainsi que la collaboration entre la Suisse et la Belgique figuraient notamment parmi les thèmes au menu.

Le ministre de la Défense Martin Pfister est en Belgique ce lundi à la tête d&#039;une délégation parlementaire. Tous vont s&#039;informer sur l&#039;expérience belge avec l&#039;avion de combat F-35.
Martin Pfister.Keystone

Lundi soir, le conseiller fédéral Martin Pfister devait prononcer un discours et signer un accord actualisé avec le directeur de l'Agence européenne de défense, André Denk. (sda/ats)

Plus d'articles sur l'armée suisse
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
4
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
1
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
de Benjamin Rosch
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
3
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
de Daniel Schurter
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
2
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ce fan a ému Adele aux larmes et va vous émouvoir aussi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Service citoyen: «Difficile de gagner face au PS et à l'UDC»
L'initiative sur le service citoyen a été méchamment balayée dans les urnes. Seule formation politique en sa faveur, le poids des Vert'libéraux n'aura pas eu grande influence sur le résultat final. La gauche s'en réjouit.
La Suisse ne veut pas du service citoyen. Le peuple a décidé de refuser ce projet à 84,2%. Une claque de grande envergure: aucun canton, aucun district, aucune commune même ne l'a accepté.
L’article