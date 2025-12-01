La Suisse s’invite dans le jeu européen de l’armement

Cinquante entreprises suisses d’armement ont présenté leurs technologies à Bruxelles, lors d’un événement destiné à renforcer la visibilité et les partenariats européens du secteur.

Plus de «Economie»

Image: EPA

Une cinquantaine d'entreprises suisses d'armement ont présenté, lundi à Bruxelles, leurs produits à des partenaires européens. Le Swiss Defense Industry Day était organisé par l'industrie en collaboration avec Armasuisse et les représentants de la Confédération à Bruxelles.

«Visibilité», c'est ainsi que Matthias Zoller, secrétaire général de Swiss ASD (Aeronautics, Security and Defense), une division de Swissmem, l'association faîtière de l'industrie technologique suisse, résume l'objectif de l'événement:

«Nous voulons montrer aux Européens que nous existons et que notre technologie est importante pour eux»

Des représentants de l'Union européenne (UE) et de l'Otan ont été invités à la manifestation, ainsi que les attachés militaires des Etats de l'UE et d'autres partenaires. Au total 150 personnes se sont inscrites à l'évènement.

Selon l'Office fédéral de l'armement Armasuisse, cette manifestation a pour but de montrer les performances de l'industrie helvétique de la sécurité et de la défense et de renforcer son réseau international. La manifestation a eu lieu pour la première fois à Bruxelles. Un évènement similaire avait été organisé en août à Washington.

Contacts diplomatiques

Selon l'office, le chef de l'armement Urs Loher devait rencontrer le major-général belge Filip Borremans pour un entretien bilatéral. Les projets d'armement actuels ainsi que la collaboration entre la Suisse et la Belgique figuraient notamment parmi les thèmes au menu.

Martin Pfister. Keystone

Lundi soir, le conseiller fédéral Martin Pfister devait prononcer un discours et signer un accord actualisé avec le directeur de l'Agence européenne de défense, André Denk. (sda/ats)