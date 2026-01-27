Decathlon devient encore plus énorme en Suisse et révèle son objectif

Après neuf ouvertures en un an, Decathlon annonce dix nouveaux magasins d’ici fin 2026 et vise à terme une centaine de points de vente en Suisse.

Un magasin Decathlon. Image: EPA

Le développeur et distributeur français d'articles de sport Decathlon veut étoffer sa présence en Suisse, après y avoir ouvert neuf magasins l'an passé. Aucun montant n'a été dévoilé.

Entre avril et mai, le groupe ouvrira quatre nouveaux magasins dans le centre commercial Letzipark à Zurich, dans celui de Planète Charmilles à Genève, à l'aéroport de la Cité de Calvin, ainsi que dans le centre de Bâle. Il déménagera aussi celui de Collombey, en Valais, «de quelques mètres». La chaîne totalisera alors 53 points de vente en Suisse.

«D'ici fin 2026, l'ouverture de dix nouveaux magasins Decathlon est prévue en Suisse», afin de poursuivre «sa stratégie de croissance» «grâce à une meilleure couverture géographique», souligne l'enseigne appartenant à la famille Mulliez mardi.

L'objectif à long terme est d'atteindre une centaine de magasins en Suisse. Fabrice Beschu, à la tête de Decathlon Suisse et cité dans le document, a mis en avant «la croissance continue de Decathlon en Suisse alémanique», «le succès des nouvelles ouvertures» et «le format des magasins en centre-ville» qui «est également très bien accueilli». Decathlon compte plus de 1000 salariés en Suisse. (jah/ats)