Lindt estime que les chocolats Aldi ressemblent de manière excessive à ses célèbres boules Lindor.

Lindt part en guerre contre Aldi pour défendre ses plus célèbres chocolats

Depuis plusieurs décennies, Lindt & Sprüngli vend les célèbres boules Lindor dans des emballages rouges et bleus. Depuis début septembre, Aldi propose des chocolats d'apparence similaire. Un tribunal suisse a donné raison à Lindt, mais l'entreprise doit tout de même verser 200 000 francs.

Fabian Hägler / ch media

Lindt & Sprüngli veut protéger l'une de ses plus célèbres créations. L'entreprise commercialise depuis 1969 dans le monde entier, et en particulier en Suisse, des boules Lindor dans un emballage rouge. A partir de 1986, l'assortiment a été complété par des boules dans un emballage bleu. Des chocolats qui rapportent gros:

«Le segment des pralines Lindor fait l'objet d'une vaste publicité en Suisse et y réalise actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 44,8 millions de francs» Le tribunal de commerce d'Argovie.

C'est pour défendre ce marché lucratif que Lindt & Sprüngli a saisi le tribunal de commerce d'Argovie. Le motif? Aldi Suisse propose depuis le 2 septembre des produits d'apparence très similaire dans ses filiales suisses et dans sa boutique en ligne. Le discounter commercialise ainsi des «boules de chocolat fin» de la marque «Moser Roth» en tant qu'«édition de Noël». A partir de la semaine 42 du calendrier, ces boules ont été régulièrement promues dans le prospectus Aldi.

Des boules rouges dans des emballages torsadés

Les boules Moser Roth sont «emballées dans des enveloppes rouges et bleues torsadées, puis vendues dans des sachets avec fenêtre», écrit le tribunal. Le litige porte donc sur la question de savoir si les chocolats d'Aldi sont trop similaires à ceux de Lindt & Sprüngli.

A vous de juger 👇 Le Tribunal a, lui aussi, estimé que les chocolats pouvaient prêter à confusion.

Oui, estime Lindt & Sprüngli, qui a mis en demeure Aldi Suisse par courrier du 3 décembre 2024. Aux yeux du chocolatier, le supermarché porte atteinte à une marque protégée et enfreint la loi contre la concurrence déloyale. Par courrier du 6 décembre 2024, Aldi Suisse a rejeté les accusations de Lindt & Sprüngli, les jugeant infondées.

Lindt demande une interdiction rapide

Le fabricant suisse de chocolat a alors demandé au tribunal de commerce d'Argovie d'émettre une interdiction préventive à l'encontre d'Aldi Suisse. Il souhaite que le discounter ne soit plus autorisé à faire de la publicité, à mettre sur le marché ou à vendre les boules emballées en rouge et bleu. Pour aller vite, Lindt & Sprüngli a demandé une interdiction superprovisoire.

Le président du tribunal de commerce a convoqué les parties à une audience le 13 décembre lors de laquelle Lindt & Sprüngli et Aldi ont maintenu leurs positions. Les discussions de conciliation entre les deux parties n'ont pas abouti. Alors, le tribunal a examiné sur 20 pages détaillées la question de savoir si les boules Aldi sont trop similaires aux boules Lindor.

Rupture de stock? On a fabriqué notre propre chocolat Dubaï Vidéo: watson

Le fabricant de chocolat a fait valoir que le design des boules Moser Roth s'inspirait inutilement du produit Lindt. La critique: Aldi reprend tous les éléments essentiels de la boule Lindor emblématique sous une forme très similaire. L'impression d'ensemble éveille immédiatement chez le consommateur moyen des associations avec le produit original.

Profiter de la «bonne réputation» de Lindt

Lindt & Sprüngli estime qu'il n'y a pas de raisons objectives justifiant la «décoration du produit». Selon le chocolatier, Aldi cherche simplement à exploiter la «bonne réputation» des célèbres boules Lindor pour vendre ses propres boules Moser Roth. Bien qu'il aurait été facile pour le discounter de modifier la conception du produit pour éviter les associations erronées, il a délibérément omis de le faire.

De son côté, le discounter argumente qu'un emprunt déloyal au niveau du design et une exploitation de la réputation de Lindt sont exclus en raison du logo de Moser Roth. En outre, la forme torsadée avec une boule colorée et des extrémités transparentes, indépendamment du matériau utilisé, doit être «réservée au public», c'est-à-dire autorisée pour plusieurs fournisseurs. Par ailleurs, Aldi assure que les couleurs rouge et bleue sont très répandues pour les boules de chocolat.

Cela vaut également pour le brillant du papier, qui est dû au film utilisé et qui est «même différent en l'espèce». Finalement, la taille similaire des chocolats s'expliquerait par la nécessité de les conditionner en bouchées. La conclusion d'Aldi est que toutes les caractéristiques concordantes ont des raisons objectives.

Le tribunal donne raison à Lindt, pour le moment

Le tribunal estime que «l'emballage des boules Moser Roth, très proche de celui des boules Lindor», n'est pas objectivement nécessaire. Il existe des options de présentation pour des boules de chocolat qui se distingueraient nettement plus. Par ailleurs, dès que les clients ouvrent le sachet, il existe «un risque d'association avec les boules Lindor». C'est pourquoi le tribunal considère que les boules Moser Roth s'apparentent inutilement aux boules Lindor.

Pour le moment, Aldi doit retirer ses chocolats de la vente.

Ainsi, Aldi n'a plus le droit de proposer les boules rouges et bleues depuis le 14 décembre, date à laquelle la décision a été prise. De son côté, Lindt & Sprüngli doit déposer une plainte en procédure ordinaire avant le 13 mars 2025, faute de quoi l'interdiction sera levée. En outre, le fabricant de chocolat a dû déposer une garantie de 200 000 francs. Cela couvrirait un éventuel manque à gagner pour Aldi si la décision venait à être inversée.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)